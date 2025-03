NOVAS regras de segurança no PIX: saiba como evitar problemas

O Banco Central anunciou novas regras para o PIX. Entenda as mudanças e como elas impactam seus pagamentos. Fique atento e evite problemas com seu cadastro.

O Banco Central anunciou recentemente mudanças nas regras de segurança do sistema de pagamentos PIX. Essas mudanças têm como objetivo melhorar a proteção contra fraudes e aumentar a confiabilidade das transferências instantâneas.

A principal alteração é a exclusão automática de CPFs e CNPJs irregulares, que pode afetar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

A nova regulamentação, divulgada na última quinta-feira (06), determina que as chaves PIX associadas a documentos irregulares na Receita Federal serão removidas automaticamente.

Isso significa que, se o CPF ou CNPJ estiver em uma situação irregular, o titular da chave poderá perder o acesso ao sistema de transferências, sem aviso prévio.

Mudanças no PIX entram em vigor. Saiba o que precisa ser feito para evitar a suspensão das suas chaves. Mantenha-se informado e seguro com as novas normas.

Impactos da nova regra para os usuários

O Banco Central explicou que a suspensão das chaves PIX não tem relação com pendências tributárias, mas sim com a regularidade cadastral dos usuários.

A partir da implementação dessas mudanças, sempre que houver uma alteração nas informações do cadastro, solicitação de portabilidade ou reivindicação de uma chave PIX, o sistema realizará uma verificação automática das informações.

As chaves que podem ser afetadas incluem:

CPFs que estejam suspensos , cancelados ou nulos

que estejam , ou CNPJs que estejam inativos , baixados ou com status inapto

que estejam , ou Chaves de titulares falecidos

Quando uma chave for considerada irregular, o usuário deverá excluí-la e cadastrar uma nova. As instituições financeiras terão a responsabilidade de notificar seus clientes antes de excluir qualquer chave devido a erros de digitação ou divergências cadastrais.

Objetivo: combate às fraudes

Essas novas regras fazem parte de um esforço maior do Banco Central para reforçar a segurança do sistema financeiro.

A remoção de chaves irregulares dificulta o uso de documentos falsificados ou duplicados, além de evitar o uso indevido de informações de pessoas falecidas – uma prática comum em fraudes.

Segundo Breno Lobo, representante do Banco Central, essa medida visa garantir a integridade da base de dados e não se configura como um combate direto às fraudes.

Além disso, a medida também afetará empresas de fachada e negócios com atividades suspensas, oferecendo mais segurança para os contribuintes e evitando que seus dados sejam usados de forma indevida.

Proteção do CPF e devolução de valores no PIX

Para os usuários que temem o uso indevido de seus CPFs, existe um recurso gratuito oferecido pela Receita Federal. Esse recurso impede que o CPF seja vinculado a empresas sem autorização, podendo ser revertido caso o cidadão precise abrir um CNPJ no futuro.

Outra novidade importante envolve as regras de devolução de valores no PIX. Desde novembro de 2024, as transferências realizadas para dispositivos não cadastrados foram limitadas a R$ 200,01.

Agora, o Banco Central permite que valores recebidos de forma indevida sejam devolvidos de maneira mais simples e segura, facilitando a recuperação do dinheiro perdido.

Consultando dados e próximos passos

Para evitar problemas com a regularização cadastral, os usuários devem consultar a situação de seus documentos no site da Receita Federal.

Se houver pendências, é importante regularizar a situação antes de realizar transações via PIX. Isso garante uma experiência de pagamento tranquila e sem contratempos.

Com as novas regras, o Banco Central busca reforçar a segurança do sistema financeiro e tornar o PIX ainda mais confiável para os brasileiros. Aproveite a oportunidade para revisar suas informações e garantir que suas transações estejam protegidas.