Descubra como garantir R$ 1.800 pelo Pé-de-Meia em 2025

O MEC anunciou as novidades do programa Pé-de-Meia em 2025. Descubra os tipos de incentivos e como garantir o seu apoio financeiro este ano.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou novidades para o programa Pé-de-Meia em 2025. O objetivo principal do programa é oferecer apoio financeiro aos estudantes de baixa renda que cursam o ensino médio em escolas públicas, com a finalidade de evitar que abandonem os estudos em busca de trabalho.

O programa visa garantir que esses jovens concluam a educação básica, proporcionando um futuro melhor.

Em 2025, o Pé-de-Meia permitirá que os estudantes acumulem até R$ 1.800 em benefícios. A seguir, você encontrará informações detalhadas sobre o calendário de pagamentos, os requisitos de participação, os tipos de incentivos disponíveis e como gerenciar seus benefícios.

Visão geral do programa Pé-de-Meia

Criado para apoiar alunos de baixa renda no ensino médio, o Pé-de-Meia é um programa que visa prevenir a evasão escolar, oferecendo assistência financeira aos estudantes.

A iniciativa é voltada para aqueles que estão matriculados tanto no ensino médio regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para participar, as famílias dos estudantes precisam estar registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Um dos pontos positivos do programa é a inclusão automática: não é necessário fazer inscrição, já que o MEC realiza a inclusão dos alunos elegíveis diretamente no sistema, desde que atendam aos requisitos.

Os benefícios do Pé-de-Meia são divididos em quatro categorias, sendo cada uma delas voltada para um objetivo específico:

Incentivo-matrícula

Incentivo-frequência

Incentivo-conclusão

Incentivo-Enem

A seguir, serão detalhados os critérios de participação e as formas de recebimento de cada um desses incentivos.

Quais são os critérios de elegibilidade do Pé-de-Meia?

Para garantir o acesso ao programa Pé-de-Meia, os estudantes devem cumprir os seguintes requisitos:

Estar matriculado no ensino médio regular ou na EJA da rede pública .

ou na da . Ter uma família registrada no Cadastro Único .

. Estar na faixa etária de 14 a 24 anos .

. Manter uma frequência escolar mínima de 80% das horas letivas.

É importante frisar que, como a inscrição é automática, o MEC cuida de todo o processo de integração ao programa para os estudantes que atendem a essas condições.

Tipos de incentivos financeiros

O Pé-de-Meia oferece diferentes incentivos financeiros com valores e finalidades específicas:

Incentivo-matrícula

Este benefício, no valor de R$ 200, é concedido uma vez ao ano, logo no momento da matrícula do aluno. O objetivo é incentivar a inscrição e o retorno às aulas após as férias. Incentivo-frequência

Para os estudantes do ensino regular, são oferecidas nove parcelas de R$ 200, totalizando R$ 1.800. O incentivo busca garantir que o estudante tenha uma frequência regular às aulas, com presença mínima de 80%. Para os estudantes da EJA, o valor do incentivo é de R$ 225 por semestre, totalizando R$ 900 por ano. Incentivo-conclusão

Este benefício é pago após a conclusão do ensino médio, totalizando R$ 3.000. O pagamento ocorre ao final de cada um dos três anos letivos do ensino médio, condicionado à participação em avaliações educacionais. O saque só é permitido após a obtenção do diploma de conclusão. Incentivo-Enem

Os alunos do terceiro ano do ensino médio que participarem dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebem uma parcela única de R$ 200. Esse incentivo visa estimular a participação no Enem, fundamental para o ingresso no ensino superior.

Calendário de pagamentos 2025

O MEC divulgou o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia para 2025, conforme a Portaria nº 143/2025. Os depósitos serão realizados de acordo com o mês de nascimento do estudante, além da comprovação de matrícula, frequência e participação no Enem. Fique atento ao cronograma oficial para saber quando poderá receber os seus benefícios.

Como acessar os benefícios?

O acesso aos benefícios do Pé-de-Meia é bastante simples. Confira os passos para gerenciar seus incentivos:

Inclusão automática: não é necessário se inscrever. Os estudantes que atendem aos requisitos são automaticamente integrados ao programa. Conta bancária: o MEC abre uma conta na Caixa Econômica Federal para o depósito dos incentivos. Aplicativo Jornada do Estudante: os estudantes podem acompanhar informações sobre seus benefícios e agendamentos por meio deste aplicativo, utilizando o login com CPF e a conta no portal do Governo Federal. Consulta de elegibilidade: o aplicativo também permite verificar se o estudante tem direito aos benefícios.

Não perca a oportunidade de garantir o seu Pé-de-Meia e aproveitar essa ajuda para fortalecer o seu futuro educacional. É importante se informar sobre sua eligibilidade e compartilhar essas informações com outras pessoas que possam ser beneficiadas.