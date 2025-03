Bolsa Família, Auxílio-Gás e BPC: como as alterações em 2025 afetam você

Mudanças importantes nos programas sociais de 2025. Saiba quais são as novas regras e valores do Bolsa Família, Auxílio-Gás e BPC.

O ano de 2025 traz novas perspectivas para aqueles que dependem dos programas sociais oferecidos pelo governo federal.

Benefícios como o Bolsa Família, o Auxílio-Gás e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) continuam ativos, mas com mudanças importantes em relação aos critérios de elegibilidade e aos valores.

Com essas alterações, é crucial que os beneficiários e potenciais solicitantes estejam bem informados sobre como essas mudanças podem afetar suas vidas.

Para ter acesso a esses benefícios, a inscrição no Cadastro Único é obrigatória, e cada programa possui regras específicas. Vamos conhecer as atualizações nos principais programas sociais de 2025 e entender como você pode se beneficiar deles.

Bolsa Família: novos critérios e valores

O Bolsa Família continua sendo uma das principais fontes de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realiza a inclusão de novas famílias anualmente, com prioridade para grupos liderados por mulheres e famílias com crianças ou gestantes.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ser elegível, o beneficiário precisa atender a algumas condições, como:

Estar inscrito no Cadastro Único , com informações atualizadas.

, com informações atualizadas. Possuir uma renda per capita de até R$ 218 mensais.

A renda familiar é calculada somando-se os rendimentos de todos os membros da família e dividindo o total pelo número de pessoas na residência. Vale lembrar que famílias compostas por apenas uma pessoa também podem ser beneficiadas, mas há um limite de 16% para esse perfil em cada município.

Qual é o valor do Bolsa Família em 2025?

Em 2025, o valor do benefício foi ajustado. O valor médio pago atualmente é de R$ 680, considerando:

R$ 600 como valor base.

como valor base. R$ 150 por criança de até 6 anos ( Benefício Primeira Infância ).

por criança de até 6 anos ( ). R$ 50 por criança ou jovem entre 7 e 18 anos e por gestante ( Benefício Variável Familiar ).

por criança ou jovem entre 7 e 18 anos e por gestante ( ). R$ 50 para bebês de até 6 meses (Benefício Nutrizes).

Auxílio-Gás: como funciona em 2025?

O Auxílio-Gás continua sendo um suporte para cerca de 5,6 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, o programa enfrenta um orçamento limitado e um número restrito de novas inclusões.

Quem pode receber o Auxílio-Gás?

Os requisitos para ser beneficiado incluem:

Estar inscrito no Cadastro Único .

. Possuir uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

O governo está considerando reformular o programa ao longo de 2025, o que pode trazer mudanças no futuro.

Qual é o valor do Auxílio-Gás?

Este benefício é pago bimestralmente e cobre 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg.

Como sacar o Auxílio-Gás?

Os valores podem ser depositados no aplicativo Caixa Tem, mas também podem ser retirados presencialmente nas agências da Caixa Econômica, lotéricas ou caixas eletrônicos, mediante a apresentação de documento de identidade ou código gerado pelo aplicativo.

BPC: novos valores e critérios em 2025

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou por ajustes em 2025 devido ao aumento do salário mínimo. Essas mudanças impactaram tanto o valor do benefício quanto os critérios de renda para concessão.

Quem pode receber o BPC?

Este benefício é destinado a:

Idosos a partir de 65 anos .

. Pessoas com deficiência de qualquer idade .

. Famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, equivalente a R$ 379,50.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e comprovar a situação de vulnerabilidade e incapacidade.

Qual é o valor do BPC em 2025?

Com o aumento do salário mínimo, o BPC passou a pagar R$ 1.518 por mês, o que representa um aumento de R$ 106 em relação a 2024.

A importância da atualização do Cadastro Único

As alterações nos programas sociais mostram a importância de manter o Cadastro Único sempre atualizado.

Com as mudanças nos critérios e valores, é fundamental que os beneficiários verifiquem se atendem aos novos requisitos e façam a atualização de seus dados. Manter o cadastro em dia é a garantia de acesso aos benefícios de forma adequada e sem contratempos.

