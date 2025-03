Aposentados ANSIOSOS! Saiba quando será pago o 13º salário do INSS

O 13º salário do INSS será pago em duas parcelas. Veja como o pagamento será feito e quando ele deve ocorrer em 2025.

O 13º salário do INSS é um benefício importante para aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios temporários, como o auxílio-doença.

Este pagamento extra ajuda a aliviar as despesas durante o ano, permitindo que os beneficiários se sintam mais tranquilos financeiramente.

O governo paga o 13º salário em duas parcelas, oferecendo uma ajuda adicional para as necessidades cotidianas. Além disso, nos últimos anos, o pagamento tem sido antecipado, o que beneficia tanto os segurados quanto a economia.

A antecipação do 13º salário traz benefícios. Confira o que esperar do pagamento do INSS em 2025 e como acompanhar as atualizações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O 13º salário é garantido a todos os aposentados e pensionistas do INSS, independentemente do tipo de aposentadoria. Segurados que recebem benefícios temporários, como auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão, também têm direito a esse pagamento extra.

No entanto, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não terá direito ao 13º salário, pois esse benefício segue regras específicas e não inclui o pagamento de abono adicional.

O valor do 13º salário será calculado com base no período em que o segurado recebeu seu benefício durante o ano.

Por exemplo, se o beneficiário começou a receber o INSS no meio do ano, o valor do 13º será proporcional aos meses de recebimento.

Qual é o valor do 13º salário do INSS em 2025?

Em 2025, o valor do 13º salário será baseado no valor do benefício mensal de cada segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, que está fixado em R$ 1.518, o 13º será de R$ 1.518, dividido em duas parcelas de R$ 759.

Para os segurados que recebem mais que o salário mínimo, o valor do 13º será calculado com base no benefício mensal de cada um, podendo chegar até o teto do INSS, que é de R$ 8.157,41.

Nesse caso, o pagamento também será feito em duas parcelas. A primeira parcela representa 50% do total, e a segunda parcela contém o restante, podendo ser descontado imposto de renda ou contribuições previdenciárias, caso o beneficiário se encaixe na faixa de tributação.

Quando será pago o 13º salário do INSS em 2025?

Embora o governo federal ainda não tenha confirmado oficialmente as datas do 13º salário para 2025, com base nos anos anteriores, é possível estimar que a primeira parcela será paga entre abril e maio. Já a segunda parcela deverá ser paga entre maio e junho.

A antecipação do pagamento do 13º salário tem sido uma prática adotada nos últimos anos, o que não apenas auxilia os segurados, mas também impulsiona a economia, estimulando o consumo e movimentando o comércio.

Esse pagamento extra ajuda os segurados a lidar com despesas essenciais, como contas de energia, água e outros gastos do dia a dia.

Como acompanhar as atualizações sobre o 13º salário do INSS?

Para acompanhar as atualizações sobre o 13º salário do INSS, os aposentados e pensionistas devem ficar atentos aos comunicados oficiais emitidos pelo governo e pelo INSS.

Uma maneira prática de se informar é utilizando o aplicativo Meu INSS, que fornece acesso a informações sobre benefícios, extratos de pagamento e o calendário de recebimento.

Além disso, é possível obter detalhes atualizados através dos canais de atendimento telefônico e no site oficial do INSS. Essas ferramentas são essenciais para garantir que os segurados tenham acesso a informações seguras e transparentes sobre o pagamento e valores do 13º salário.

Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício temporário do INSS, não deixe de acompanhar as datas de pagamento e se planejar financeiramente.

O 13º salário pode ser um importante suporte para melhorar a qualidade de vida e lidar com despesas imprevistas. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que todos possam aproveitar esse benefício de maneira consciente.