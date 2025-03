Já sabe das mudanças no saque do FGTS? Confira os detalhes e saiba se você tem direito

O saque do FGTS passou por mudanças em 2025. Descubra quem pode retirar até R$ 3 mil e como funciona o processo de pagamento.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passará por importantes alterações, especialmente no que diz respeito ao saque de seus valores.

De acordo com o anúncio do governo federal através de uma nova medida provisória (MP) que define novas regras para o saque do FGTS, o objetivo é equilibrar a proteção social e a necessidade financeira imediata dos trabalhadores que foram demitidos.

Essas mudanças geram dúvidas entre muitos trabalhadores, por isso, é essencial entender quem tem direito ao saque, os valores possíveis de serem retirados e como o processo de pagamento será realizado.

Conheça as novas regras do saque do FGTS em 2025 e veja se você tem direito ao benefício. Fique atento às datas de pagamento.

O que vai mudar no saque do FGTS?

Antes de mais nada, é importante deixar claro que essas mudanças não afetam todos os trabalhadores, pois o saque estará disponível apenas para um grupo específico.

A nova MP determina que somente os trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 poderão acessar o saldo de suas contas do FGTS.

Portanto, é importante que os trabalhadores fiquem atentos a essa janela de tempo para saber se podem se beneficiar da nova medida.

Valor do saque

O valor máximo que poderá ser retirado é de R$ 3 mil. Esse montante foi escolhido para proporcionar um auxílio financeiro significativo, sem prejudicar a sustentabilidade do fundo.

Essa medida visa ajudar aqueles que perderam seus empregos, mas ao mesmo tempo preservar os recursos do FGTS para outras situações de necessidade.

Quem pode acessar o novo saque?

Para saber se tem direito ao saque, é preciso entender dois critérios principais: a data de demissão e a modalidade de saque escolhida.

Trabalhadores demitidos no período estabelecido

Somente os trabalhadores que foram desligados de suas funções entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 poderão retirar o valor do FGTS. Portanto, é importante verificar se a data de sua demissão se encaixa nesse intervalo.

Modalidade de saque escolhida

Além disso, a modalidade de saque escolhida também é um fator determinante. O trabalhador que optou pelo saque-aniversário e foi demitido dentro do período mencionado terá acesso aos valores bloqueados em sua conta do FGTS.

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte de seu saldo do FGTS todo ano, no mês do seu aniversário. Esse saque pode ser antecipado por meio de empréstimos, no entanto, essa modalidade tem implicações para quem é demitido.

Trabalhadores que escolheram o saque-aniversário e foram demitidos não têm direito ao saque total do FGTS, apenas à multa rescisória. O saldo restante fica retido por até dois anos.

A nova MP visa alterar essa norma, permitindo que um grupo específico de trabalhadores tenha acesso ao saldo bloqueado, mas com a data de demissão dentro do período estipulado.

Processo de pagamento do novo saque

O pagamento dos valores será realizado pela Caixa Econômica Federal conforme um cronograma específico. É importante que os trabalhadores elegíveis fiquem atentos às datas para evitar perder a oportunidade de sacar o valor de até R$ 3 mil.

Cronograma de pagamentos

A partir de 6 de março : Saques de até R$ 3 mil

: Saques de até A partir de 17 de junho: Saques acima de R$ 3 mil

Os trabalhadores que se encaixam nas regras terão seus valores pagos diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS. Aqueles que não têm o cadastro atualizado, cerca de 2 milhões de pessoas, poderão retirar o valor nas agências da Caixa ou em casas lotéricas.

Outras possíveis mudanças no FGTS

O FGTS tem sido alvo de debates, principalmente sobre a flexibilidade no acesso aos recursos. Alguns defendem que o saque de forma mais ágil ajudaria os trabalhadores em momentos de necessidade, enquanto outros consideram que o fundo deve ser preservado para garantir a proteção social.

Possíveis ajustes no programa

Caso o impacto dessa medida seja significativo, o governo poderá considerar ajustes nas regras de saque, incluindo mudanças nas modalidades ou nas condições de acesso aos recursos.

Se você se encaixa nas novas regras do saque do FGTS, é fundamental que fique atento às datas e procedimentos para garantir o saque de até R$ 3 mil.

Para quem não tem cadastro, é essencial regularizar sua situação o quanto antes. Essas novas regras podem representar uma oportunidade importante de acessar recursos para quem está passando por dificuldades financeiras devido à demissão.