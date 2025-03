Governo pode cortar Auxílio-Gás? Veja o que está sendo discutido

O Auxílio-Gás pode sofrer mudanças importantes nos próximos meses. Veja como isso pode afetar seu benefício e o que está sendo discutido no Congresso.

O Auxílio-Gás é um programa do governo federal que ajuda famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de cozinha.

O benefício é pago a cada dois meses e tem sido fundamental para milhões de brasileiros, especialmente em um período de aumento nos preços.

Apesar da importância desse auxílio, a continuidade do programa enfrenta desafios. O governo busca maneiras de garantir o pagamento e, ao mesmo tempo, ampliar o número de beneficiários.

Uma nova proposta no Congresso pretende reformular o benefício e criar mecanismos de financiamento mais sustentáveis.

O governo estuda novas regras para o Auxílio-Gás, incluindo mudanças no financiamento e no desconto no botijão. Saiba o que esperar para os próximos meses. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais mudanças podem acontecer no Auxílio-Gás?

Atualmente, o governo analisa uma reforma no Auxílio-Gás para manter o programa em funcionamento e aumentar a quantidade de pessoas atendidas.

O Projeto de Lei nº 3.335/24, chamado de Gás Para Todos, está sendo discutido na Câmara dos Deputados e pode trazer alterações importantes.

Entre as principais mudanças propostas, está a criação de um desconto fixo no preço do botijão de gás. O objetivo é garantir que as famílias de baixa renda paguem pelo menos 50% a menos no valor final. Essa medida pode ajudar a equilibrar o orçamento de quem mais precisa.

De onde virão os recursos para o Auxílio-Gás?

Para financiar o programa, o governo propôs utilizar parte dos lucros excedentes das empresas de petróleo, como a Petrobras.

A ideia é que essas empresas repassem recursos à Caixa Econômica Federal, garantindo uma fonte de dinheiro sem comprometer o orçamento público.

No entanto, esse modelo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Enquanto alguns parlamentares acreditam que essa solução pode dar mais estabilidade ao benefício, outros alertam para os riscos fiscais que essa medida pode gerar.

Por que o Auxílio-Gás é tão importante?

O preço do gás de cozinha tem pesado no orçamento de muitas famílias brasileiras. Para quem ganha pouco, ter acesso ao benefício pode fazer toda a diferença no fim do mês.

Sem essa ajuda, muitas pessoas acabam recorrendo a alternativas perigosas, como o uso de lenha para cozinhar.

Por isso, o governo busca formas de manter e ampliar o programa, garantindo que mais pessoas possam receber o desconto e comprar o gás de cozinha com mais facilidade.

O que esperar para os próximos meses?

O debate sobre o futuro do Auxílio-Gás continua no Congresso, e novas mudanças podem ser anunciadas em breve. Tudo dependerá das negociações entre os parlamentares e da aprovação da proposta de financiamento com os recursos do pré-sal.

Enquanto isso, as famílias beneficiadas devem ficar atentas às atualizações do programa, garantindo que continuem cadastradas corretamente e aptas a receber o auxílio.