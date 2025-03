FGTS bloqueado será liberado! Veja quem pode sacar e quando o pagamento começa

Caixa começa a liberar o FGTS bloqueado para milhões de brasileiros. Veja quem pode sacar e quando os pagamentos começam. Confira as novas regras.

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do saldo bloqueado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em princípio, têm direito ao saque os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa.

Essa medida, válida desde quinta-feira (6 de março), pretende beneficiar cerca de 12,2 milhões de pessoas, com a liberação de aproximadamente R$ 12 bilhões.

FGTS bloqueado é liberado para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. Veja se você pode receber e como consultar seu saldo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode sacar o FGTS liberado?

A liberação do saldo bloqueado foi possível graças a uma Medida Provisória (MP) que alterou as regras para trabalhadores demitidos entre 2020 e 28 de fevereiro de 2025.

Antes dessa mudança, quem optava pelo saque-aniversário não podia retirar o valor total do FGTS ao ser demitido, tendo acesso apenas a um percentual anual.

Agora, esses trabalhadores podem recuperar os valores bloqueados, desde que não tenham usado esse saldo como garantia em empréstimos atrelados ao saque-aniversário.

Outro ponto importante é que, para demissões a partir de março de 2025, essa regra não se aplica. Quem continuar no saque-aniversário não terá direito ao saldo rescisório em caso de demissão.

Aproveite e confira:

Calendário de pagamento do FGTS

O cronograma de liberação do saldo depende do valor disponível na conta do trabalhador e da forma de recebimento. A primeira fase do pagamento ocorre em março, com um limite de R$ 3 mil por pessoa. Para quem tem saldo maior, a segunda parte será paga em junho.

Veja o calendário atualizado do saque-aniversário do FGTS em 2025:

Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: 3 de março a 30 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 2 de junho a 29 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como receber o FGTS liberado?

O pagamento do saldo bloqueado ocorre diretamente na conta bancária do trabalhador. Quem tem conta corrente ou poupança na Caixa receberá automaticamente. Para quem não tem conta, o saque pode ser feito em agências da Caixa ou casas lotéricas.

O pagamento será realizado em duas etapas:

6 de março : pagamento de até R$ 3 mil para todos os beneficiários.

: pagamento de até para todos os beneficiários. Junho de 2025: pagamento do valor excedente para quem tem saldo superior a R$ 3 mil.

Os saques presenciais seguem um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador:

6 de março : nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril .

: nascidos em . 7 de março : aniversariantes de maio, junho, julho e agosto .

: aniversariantes de . 10 de março: para quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Como consultar e sacar o FGTS?

Para verificar o saldo disponível, os trabalhadores podem acessar:

Aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).

(disponível para Android e iOS). Site oficial da Caixa Econômica Federal .

. Atendimento presencial em agências da Caixa.

No momento do saque presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Essa medida chega em um momento importante, ajudando milhões de trabalhadores a recuperarem valores que estavam bloqueados. Quem tem direito ao saque deve ficar atento aos prazos e garantir o recebimento do valor disponível.