Conta de luz e água mais barata? Veja quem pode ter até 100% de desconto

Tarifa Social garante desconto na conta de luz e água para quem está no Cadastro Único. Veja como funciona e quem pode receber o benefício.

Uma novidade traz boas notícias para quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Agora, famílias de baixa renda podem conseguir descontos na conta de luz e água, aliviando as despesas do dia a dia.

De maneira geral, o objetivo nada mais é do que facilitar o acesso a serviços essenciais e reduzir os custos para quem mais precisa.

Os descontos variam conforme o consumo e a categoria do beneficiário. Além disso, a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Tarifa Social de Água e Esgoto já estão disponíveis em todo o Brasil. Veja como funcionam e quem pode receber.

Conta de luz e água pode ficar mais barata para famílias de baixa renda. Saiba se você tem direito e o que fazer para garantir o desconto. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Tarifa Social de Energia Elétrica

A Tarifa Social de Energia Elétrica permite que famílias de baixa renda, povos indígenas e comunidades quilombolas paguem menos pela energia elétrica. O desconto é aplicado automaticamente para quem atende aos critérios, sem necessidade de solicitação.

Como funciona o desconto na conta de luz?

O valor da redução depende do consumo mensal de energia:

Para famílias de baixa renda:

65% de desconto para consumo entre 0 e 30 kWh/mês

para consumo entre 40% de desconto para consumo entre 31 e 100 kWh/mês

para consumo entre 10% de desconto para consumo entre 101 e 220 kWh/mês

para consumo entre Sem desconto para consumo acima de 221 kWh/mês

Para indígenas e quilombolas:

100% de desconto para consumo entre 0 e 50 kWh/mês

para consumo entre 40% de desconto para consumo entre 51 e 100 kWh/mês

para consumo entre 10% de desconto para consumo entre 101 e 220 kWh/mês

Quem pode ter o desconto na conta de luz?

Podem receber o benefício:

Famílias registradas no CadÚnico , com renda de até meio salário mínimo por pessoa ( R$ 706,00 em 2025 )

, com ( ) Indígenas e quilombolas cadastrados no CadÚnico

cadastrados no CadÚnico Famílias com renda de até três salários mínimos , desde que tenham um membro que use aparelhos elétricos para tratamento médico

, desde que tenham um membro que Idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Tarifa Social de Água e Esgoto

Além do desconto na conta de luz, as famílias de baixa renda também podem pagar menos pela conta de água e esgoto. O desconto pode chegar a 50% e vale para quem consome entre 1 m³ e 10 m³ de água por mês.

Essa tarifa especial foi estabelecida pela Lei Nº 14.898 e o desconto é concedido automaticamente para quem atende aos critérios.

Quem pode receber o desconto na conta de água?

O benefício é destinado a:

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo , sem contar valores recebidos pelo BPC ou pelo Bolsa Família

, sem contar valores recebidos pelo ou pelo Pessoas cadastradas no CadÚnico

Como solicitar o desconto na conta de água?

Mesmo sendo automático para muitos beneficiários, quem deseja garantir o desconto pode procurar a companhia de água da sua cidade e apresentar:

Comprovante de inscrição no CadÚnico

Cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Extrato de pagamento de benefício ou declaração do INSS

O desconto na conta de água vale em todo o país e pode ser solicitado diretamente nos postos de atendimento das companhias de saneamento.

Como saber se o desconto já está ativo?

Quem está inscrito no CadÚnico e se encaixa nos critérios pode conferir se o benefício já foi aplicado observando a fatura da conta de luz ou de água. Caso o desconto não apareça, é possível procurar a empresa responsável pelo serviço para verificar a situação.

Essas medidas ajudam muitas famílias a terem mais estabilidade financeira e garantem que serviços como energia elétrica e água potável sejam mais acessíveis para quem precisa.