Como garantir a isenção de tributos com o CadÚnico? Aprenda a ECONOMIZAR

O governo federal oferece isenção de tributos essenciais para famílias de baixa renda até 2027. Confira como garantir esse benefício e outros programas sociais.

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é uma ferramenta importante para o registro de famílias de baixa renda no Brasil.

Ele serve como base para o acesso a diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Auxílio Gás.

Com o CadÚnico, milhões de brasileiros podem melhorar suas condições de vida, pois ele é a porta de entrada para políticas públicas que buscam promover a inclusão social.

Uma das condições para manter o acesso a esses benefícios é manter as informações cadastrais atualizadas. Atualizações periódicas são necessárias para garantir que as famílias continuem a receber os auxílios sem problemas.

A cada alteração nas condições de vida, como mudança de endereço, aumento ou redução de renda, é preciso ajustar os dados no sistema.

O que é a isenção de tributos essenciais até 2027?

Uma recente medida do governo federal traz um benefício direto para as famílias inscritas no CadÚnico. Até 2027, as famílias em situação de vulnerabilidade social estarão isentas de tributos sobre serviços essenciais.

Isso inclui água, luz, gás, telefone e internet. A ação faz parte de uma reforma tributária que tem como objetivo reduzir os custos mensais das famílias mais pobres, permitindo que elas possam gastar mais com itens como alimentação, saúde e moradia.

Essa isenção de tributos incide sobre a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), um tributo federal que afeta diretamente as contas de consumo, como água e luz. Ao eliminar esse custo, o governo espera combater a desigualdade social e tornar os serviços essenciais mais acessíveis.

A aplicação da isenção será automática, desde que o cadastro no CadÚnico esteja atualizado e conforme os requisitos definidos pelo governo. Isso significa que as famílias não precisarão fazer nada além de garantir que seus dados estejam corretos e em dia.

Como acessar a isenção de tributos?

Para aproveitar a isenção, a família deve estar inscrita no CadÚnico com informações atualizadas. O cadastro pode ser feito em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou outros locais indicados pelas prefeituras.

Aqui está o passo a passo para fazer a inscrição no CadÚnico:

Localize o CRAS mais próximo: Consulte a prefeitura ou o site do Ministério do Desenvolvimento Social para encontrar a unidade mais próxima. Documentação necessária: O responsável familiar deve levar documentos de todos os membros da residência. Entrevista no CRAS: O responsável será entrevistado para avaliar a situação socioeconômica da família. Aguarde a análise do governo: Após o cadastro, o governo fará a análise para definir os benefícios, mas o processo não garante liberação imediata.

Como atualizar os dados no CadÚnico?

Manter os dados do CadÚnico atualizados é necessário para garantir que a isenção de tributos seja aplicada corretamente. A atualização deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas condições familiares, como:

Mudança de endereço.

Alteração de renda.

Inclusão ou exclusão de membros da família.

Para realizar a atualização, siga as orientações:

Verifique as informações: Se houver alguma alteração, é hora de atualizar. Use o aplicativo Meu CadÚnico: Para mudanças simples, como alteração de telefone ou e-mail, a atualização pode ser feita de forma online. Compareça ao CRAS: Em casos de mudanças significativas, como alteração na renda familiar, será necessário ir pessoalmente ao CRAS para atualização. Documentação necessária: Leve RG, CPF, comprovante de residência e documentos de registro civil (certidões de nascimento ou casamento).

Ao manter os dados atualizados, o responsável pela família garante que a isenção tributária será aplicada corretamente. Acompanhe o processo usando aplicativos como Meu CadÚnico e Caixa Tem e verifique seus extratos bancários para garantir que a isenção esteja sendo aplicada corretamente.

A Reforma Tributária e o CadÚnico

A reforma tributária é um avanço importante na busca por mais equidade. Ela visa melhorar o acesso das famílias de baixa renda aos serviços essenciais, sem sobrecarregar seu orçamento.

O CadÚnico continua sendo uma ferramenta central para o acesso a benefícios sociais, e sua atualização é a chave para garantir que as famílias possam usufruir das vantagens que a reforma proporciona.

Se você ainda não se inscreveu no CadÚnico, agora é o momento de garantir os benefícios sociais disponíveis. Espalhe a informação e ajude outras famílias a aproveitar as oportunidades oferecidas pelo CadÚnico.