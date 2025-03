Calendário atualizado do Bolsa Família: Saiba quando seu benefício será pago em março

O Bolsa Família de março já tem calendário definido. Veja as datas de pagamento, os valores extras disponíveis e os critérios para receber o benefício.

O Bolsa Família continua sendo um dos principais programas de apoio financeiro para famílias de baixa renda no Brasil.

Em março de 2025, o valor mínimo pago será de R$ 600 por família, mas algumas famílias podem receber valores adicionais.

Nas linhas abaixo, reunimos todas as datas de pagamento, os critérios para receber o benefício e como acessá-lo. Siga a leitura e confira!

Beneficiários do Bolsa Família recebem novos pagamentos em março. Descubra quando o dinheiro será liberado e se sua família tem direito a valores extras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025

Os pagamentos seguem o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira as datas:

18 de março – NIS final 1

– NIS final 1 19 de março – NIS final 2

– NIS final 2 20 de março – NIS final 3

– NIS final 3 21 de março – NIS final 4

– NIS final 4 22 de março – NIS final 5

– NIS final 5 23 de março – NIS final 6

– NIS final 6 24 de março – NIS final 7

– NIS final 7 25 de março – NIS final 8

– NIS final 8 26 de março – NIS final 9

– NIS final 9 31 de março – NIS final 0

Os depósitos são feitos diretamente na conta do beneficiário. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, sacado em terminais de autoatendimento ou recebido em casas lotéricas.

Confira também:

Valores e benefícios adicionais

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600, mas o programa oferece adicionais para algumas famílias, dependendo da composição familiar. Veja quem tem direito a um pagamento maior:

Famílias com crianças de até 6 anos – Recebem um adicional de R$ 150 por criança .

– Recebem um adicional de . Famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos – Ganham R$ 50 extras por integrante .

– Ganham . Mães de bebês com até 6 meses (nutriz) – Têm direito a R$ 50 mensais por seis meses.

Além disso, o auxílio-gás também faz parte do programa. O benefício é pago a cada dois meses e cobre 100% do valor médio do botijão de gás de 13 kg, conforme definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O próximo pagamento está previsto para abril de 2025.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir alguns requisitos. O principal é a renda per capita, que não pode ultrapassar R$ 218 por mês.

Como calcular a renda familiar?

Basta somar a renda de todos os membros da família e dividir pelo número de integrantes. Se o valor final for menor ou igual a R$ 218, a família pode ser incluída no programa.

Exemplo: Uma família de sete pessoas com renda total de R$ 1.518 (um salário mínimo) teria uma renda per capita de R$ 216,85, o que garante a elegibilidade.

Quais são as regras para continuar recebendo o benefício?

Além da renda, as famílias precisam cumprir obrigações para manter o pagamento do Bolsa Família. São elas:

Crianças e adolescentes devem frequentar a escola e manter a presença mínima exigida.

e manter a presença mínima exigida. Gestantes precisam fazer o acompanhamento pré-natal.

As carteiras de vacinação da família devem estar em dia.

Caso essas exigências não sejam cumpridas, o benefício pode ser bloqueado ou cancelado.

Como se inscrever no Bolsa Família?

O primeiro passo para receber o Bolsa Família é se cadastrar no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

O cadastro pode ser feito nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) ou em postos de atendimento do CadÚnico.

Documentos necessários para o cadastro

Documento de identidade (RG ou CPF) de todos os membros da família.

(RG ou CPF) de todos os membros da família. Comprovante de residência atualizado.

Comprovante de renda ou declaração de ausência de renda.

Após o cadastro, o governo analisará os dados para verificar se a família se encaixa nos critérios do programa. Vale lembrar que estar no CadÚnico não garante o recebimento do benefício automaticamente.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem acessar o valor do Bolsa Família de diferentes formas:

Aplicativo Caixa Tem – Permite pagar contas, fazer transferências e compras online.

– Permite pagar contas, fazer transferências e compras online. Cartão de débito virtual – Pode ser usado para compras em lojas físicas e online.

– Pode ser usado para compras em lojas físicas e online. Saque em dinheiro – Disponível em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários e agências da Caixa Econômica Federal.

Manter o cadastro atualizado é indispensável para continuar recebendo o benefício. As informações devem ser revisadas a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, endereço ou composição da família.

A atualização pode ser feita nos CRAS ou em postos do Cadastro Único. Caso a família não atualize os dados dentro do prazo, o benefício pode ser bloqueado até a regularização.

Outros benefícios ligados ao Bolsa Família

Além do pagamento mensal, os beneficiários do Bolsa Família podem ter acesso a outros programas sociais, como:

Tarifa Social de Energia Elétrica – Oferece desconto na conta de luz.

– Oferece desconto na conta de luz. Minha Casa, Minha Vida – Auxilia na compra da casa própria.

Muitas famílias podem se beneficiar dessas oportunidades, por isso é importante ficar atento às regras e direitos oferecidos pelo governo.