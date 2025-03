Caiu na Malha Fina? Saiba como regularizar sua declaração

A malha fina da Receita Federal pode ser evitada com alguns cuidados. Entenda como regularizar sua situação e evitar multas em 2025.

A malha fina da Receita Federal é uma situação temida por muitos contribuintes que declaram o Imposto de Renda.

Ela acontece quando a declaração enviada contém inconsistências em relação aos documentos recebidos de empresas ou outras entidades, o que leva a Receita a realizar uma análise mais detalhada da declaração.

É importante entender o que isso significa, como saber se você foi incluído nesse processo e como regularizar a situação, caso necessário.

Aprenda como verificar se você caiu na malha fina e como resolver qualquer pendência para não ter problemas com o fisco. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a malha fina da Receita Federal?

A malha fina, também conhecida como malha fiscal, ocorre quando o fisco detecta alguma discrepância entre as informações fornecidas pelo contribuinte e as que ele recebeu de outras fontes, como empresas e instituições financeiras.

Isso não significa que houve um erro direto na sua declaração, mas que provavelmente será necessário comprovar algumas informações para que o processo seja concluído corretamente.

Durante o período de análise, a restituição do Imposto de Renda não é liberada, o que pode gerar uma grande preocupação.

Veja também:

Como saber se caiu na malha fina?

Se você está se perguntando se sua declaração foi retida na malha fina, é possível verificar isso facilmente. Para isso, basta acessar o site e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), onde você pode consultar a situação da sua declaração. Siga estes passos para verificar:

Acesse o site cav.receita.fazenda.gov.br . Faça login com sua conta GOV. Clique na opção “Declarações e Demonstrativos”. Na seção DIRPF – Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, clique em “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, clique em “Pendências de Malha”.

Com isso, você verá se a sua declaração foi retida e o motivo pelo qual ela foi para a malha fina.

Como sair da malha fina?

Caso a sua declaração tenha caído na malha fina, a solução geralmente é regularizar as inconsistências. Se o problema for simples, como um erro no preenchimento ou a falta de algum campo, o contribuinte pode retificar a declaração diretamente no site da Receita Federal. Aqui está o passo a passo:

Acesse novamente o site e-CAC e entre com sua conta GOV (nível prata ou ouro). Clique em “Declarações e Demonstrativos”. Selecione a opção “Meu Imposto de Renda”. Escolha a Declaração IRPF 2025 e clique em “Retificar Declaração”. Preencha a Declaração Retificadora, corrigindo os dados apontados pela Receita.

Caso seja necessário apresentar documentos comprobatórios, será necessário aguardar o Termo de Intimação ou Notificação de Lançamento da Receita Federal para dar continuidade ao processo de regularização.

Quanto tempo leva para sair da malha fina?

O tempo para regularizar a situação na malha fina pode variar bastante, pois não existe um prazo fixo para a Receita Federal resolver todos os casos. Isso depende da quantidade de demandas e da complexidade de cada situação.

Porém, é importante lembrar que quanto mais rápido o contribuinte agir para corrigir as pendências, mais cedo a situação será regularizada.

O que acontece se cair na malha fina e não retificar a declaração?

Se o contribuinte não regularizar sua declaração depois de cair na malha fina, ele poderá enfrentar sérias consequências.

Isso inclui multas de até 75% sobre o valor do imposto devido e o registro do nome no CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais). Esse cadastro pode dificultar o acesso a crédito e afetar negativamente a vida financeira do contribuinte.

A malha fina pode gerar um grande transtorno, mas a boa notícia é que, na maioria dos casos, ela pode ser resolvida com a correção das inconsistências e a entrega da declaração retificadora.

A Receita Federal oferece ferramentas para que os contribuintes regularizem sua situação de forma rápida e eficaz, evitando assim multas e outros problemas mais graves.