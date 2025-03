ALERTA de atualização obrigatória no BPC! Veja quem precisa regularizar o cadastro

O BPC sofreu mudanças importantes em 2025 e exige atenção dos beneficiários. Veja novas regras, valores e como manter o benefício sem complicações.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio assistencial pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), passou por alterações importantes a partir de fevereiro de 2025.

Essas mudanças, implementadas pelo governo, têm como objetivo alinhar o programa às novas diretrizes econômicas, buscando reduzir gastos e assegurar a sustentabilidade financeira do país.

Com o aumento do piso nacional para R$ 1.518, o BPC também foi impactado diretamente. Entre 2025 e 2030, o reajuste real do salário mínimo será limitado a 2,5% acima da inflação, como parte de um plano para equilibrar as contas públicas.

INSS alterou as regras do BPC e atualização cadastral agora é obrigatória. Saiba o que fazer para não perder o benefício e confira os novos valores. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o BPC e quem pode receber?

O BPC é um auxílio financeiro garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), administrado pelo INSS. É destinado a dois grupos principais: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, sem restrição de idade.

Para ter acesso a esse benefício, o interessado deve demonstrar uma condição de vulnerabilidade econômica, ou seja, não ter meios de sustento próprio ou apoio financeiro de familiares.

A renda per capita da família não pode ultrapassar ¼ do salário mínimo. Em situações excepcionais, famílias podem ser elegíveis com renda de até meio salário mínimo por pessoa.

O valor mensal do BPC corresponde a um salário mínimo, auxiliando na cobertura das necessidades básicas.

Confira também:

Quais são as mudanças no BPC para este ano?

A partir deste ano, novas regras entrarão em vigor no BPC, abrangendo critérios de elegibilidade, atualização cadastral e ajustes no valor do benefício. Veja os principais pontos das alterações:

Reajuste do valor do benefício

Com o recente aumento do salário mínimo, o valor do BPC para 2025 é de R$ 1.518. Este valor será atualizado anualmente, acompanhando as variações do salário mínimo.

Novos critérios para concessão do benefício

A partir deste ano, o cadastramento biométrico se tornará obrigatório para a concessão do BPC, exceto em regiões onde essa tecnologia não está disponível.

A avaliação socioeconômica levará em conta os rendimentos brutos de todos os residentes na mesma casa, independentemente de laços familiares.

Contudo, a renda de outro beneficiário do BPC que reside no mesmo domicílio não será considerada.

Atualização cadastral obrigatória

Todos os beneficiários deverão atualizar seus dados a cada dois anos. Essa medida visa garantir que as informações socioeconômicas estejam sempre atualizadas, assegurando a continuidade do benefício de acordo com as novas regras.

Como consultar o BPC?

Os beneficiários do BPC podem facilmente acompanhar a situação do seu benefício por meio de ferramentas acessíveis e gratuitas.

O portal Meu INSS e o aplicativo correspondente, disponíveis para Android e iOS, permitem o acesso aos dados mediante login com uma conta Gov.br e o número do CPF.

Outra alternativa é o atendimento telefônico, através da central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Essas plataformas são úteis não apenas para monitorar o benefício, mas também para manter o cadastro sempre atualizado.

Com as novas diretrizes, é essencial que os beneficiários estejam informados sobre as regras e saibam como garantir seus direitos.

Fique atento às atualizações e aproveite as ferramentas disponíveis para facilitar a consulta e o acompanhamento do BPC.

Compartilhe essas informações com quem possa se beneficiar e ajude a propagar o conhecimento sobre o tema!