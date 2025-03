Como agendar sua nova Carteira de Identidade de forma rápida e simples? Descubra AGORA!

Veja como agendar a nova CIN com mais facilidade. Conheça o novo sistema e descubra os requisitos para realizar o processo sem complicação.

A Secretaria de Segurança Pública Estadual implementou um novo sistema de agendamento para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Agora, os cidadãos podem agendar seus atendimentos diariamente, facilitando o acesso ao documento de identidade de forma mais prática e acessível.

Essa alteração visa otimizar o processo de obtenção da CIN, garantindo maior flexibilidade para os moradores da capital e do interior. A seguir, veja como realizar o agendamento e o que é necessário para obter a nova carteira de identidade.

O agendamento da nova CIN ficou mais fácil. Saiba os detalhes do novo sistema e como garantir seu atendimento com mais rapidez.

Por que atualizar o CPF?

Antes de agendar a emissão da CIN, é importante que o cidadão verifique se os dados no CPF estão atualizados. Isso pode ser feito de forma simples:

Online , pelo site da Receita Federal ;

, pelo site da ; Presencialmente, em uma unidade de atendimento.

Essa atualização é essencial para evitar problemas no momento da emissão da nova carteira, assegurando que os dados fornecidos sejam corretos.

Qual é o prazo de validade da nova Carteira de Identidade?

A validade da CIN varia conforme a idade do titular. A diferenciação no tempo de validade visa garantir que as informações na carteira reflitam a fase da vida de cada pessoa:

De 0 a 12 anos : validade de 5 anos ;

: validade de ; De 12 a 60 anos : validade de 10 anos ;

: validade de ; Acima de 60 anos: validade indeterminada.

Esses prazos garantem que a identidade esteja sempre atualizada, acompanhando as mudanças ao longo da vida.

Atendimento prioritário

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas oferece um sistema de atendimento prioritário para grupos específicos. Isso inclui:

Pessoas idosas ;

; Indivíduos com deficiência ;

; Outros grupos prioritários, desde que apresentem comprovação documental.

Esses grupos podem ser atendidos diretamente nos Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC), sem a necessidade de agendamento prévio, embora a disponibilidade dependa da capacidade de atendimento de cada unidade.

Novos horários de agendamento

O sistema de agendamento eletrônico para a CIN agora oferece horários mais flexíveis:

Manaus : agendamento liberado todos os dias às 18h ;

: agendamento ; Interior do Amazonas: novas vagas são disponibilizadas sempre às sextas-feiras, às 18h30.

Essa mudança oferece mais opções de datas e horários, permitindo que os cidadãos escolham o melhor momento para o atendimento e, assim, reduzam o tempo de espera.

Disponibilidade de vagas

Um dos pontos mais importantes do novo sistema é a disponibilidade contínua de vagas. As vagas são sempre para o próximo dia útil, e, caso não seja possível agendar no dia escolhido, novas vagas estarão disponíveis no dia seguinte.

Esse modelo ajuda a minimizar as filas e o tempo de espera, tornando o processo de agendamento mais rápido e acessível.

Como solicitar a nova CIN?

Solicitar a nova CIN é um processo simples. Confira as etapas:

Acesse o site da Secretaria de Segurança Pública: https://www.ssp.am.gov.br/ ; Na seção de agendamento, escolha a data e o horário disponíveis; Preencha os dados solicitados; Confirme o agendamento.

Lembre-se de verificar todas as informações necessárias antes de finalizar o agendamento para evitar contratempos.

Documentação necessária

Para garantir um atendimento eficiente, é importante que os cidadãos levem os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento (original);

(original); Comprovante de residência atualizado;

atualizado; CPF atualizado;

atualizado; Foto 3×4 recente (em alguns casos).

Todos os documentos devem estar atualizados, legíveis e sem rasuras para evitar problemas durante o atendimento.

Números da emissão da CIN no Amazonas

Desde o início da emissão da nova CIN, o Amazonas tem alcançado números consideráveis:

Mais de 600 mil documentos emitidos no total;

no total; Aproximadamente 410 mil novas identidades emitidas em 2023;

emitidas em 2023; Cerca de 14% da população amazonense já possui a nova CIN.

Esses dados demonstram o compromisso da Secretaria de Segurança Pública em modernizar e agilizar o processo de identificação no estado.

Locais de emissão em Manaus

A emissão da nova CIN pode ser feita em diversas unidades dos PACs de Manaus. Atualmente, existem 15 unidades disponíveis, oferecendo ampla cobertura e acesso facilitado à população.

Recomenda-se que os solicitantes verifiquem qual unidade é mais conveniente, considerando a localização e a disponibilidade de horários.

Agora que você sabe como solicitar a nova CIN, aproveite a oportunidade para realizar o agendamento de forma prática e rápida. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que todos possam ter o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional sem complicação.