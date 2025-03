Aposentados e pensionistas: veja como fica o pagamento do 13º salário do INSS

O pagamento do 13º salário do INSS pode ser antecipado em 2025. Confira as datas previstas e como se preparar para o benefício.

O 13º salário do INSS representa um importante benefício para aposentados e pensionistas, funcionando como um suporte financeiro adicional ao longo do ano.

Recentemente, o Governo Federal tem adotado a prática de antecipar o pagamento desse benefício, possibilitando que milhões de segurados tenham acesso aos valores já no primeiro semestre.

Para o ano de 2025, a confirmação oficial sobre a antecipação ainda não foi divulgada. Caso a prática continue, a primeira parcela pode ser liberada em abril, seguida da segunda em maio. Se o cronograma tradicional for mantido, os depósitos devem ocorrer entre agosto e novembro.

A expectativa é que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o governo forneçam informações atualizadas sobre as datas de pagamento em breve.

O 13º salário do INSS deve ser pago em 2025. Veja as previsões sobre os depósitos e como acompanhar as datas.

Quem tem direito ao 13º Salário do INSS?

O 13º salário é destinado a segurados que recebem benefícios previdenciários, sejam eles permanentes ou temporários. Os principais grupos que podem receber são:

Aposentados : indivíduos que obtêm o benefício após atender aos critérios do INSS;

: indivíduos que obtêm o benefício após atender aos critérios do INSS; Pensionistas : dependentes de segurados falecidos que têm direito à pensão por morte;

: dependentes de segurados falecidos que têm direito à pensão por morte; Beneficiários do auxílio-doença : pessoas temporariamente incapacitadas para o trabalho;

: pessoas temporariamente incapacitadas para o trabalho; Segurados do auxílio-acidente : trabalhadores que enfrentaram sequelas permanentes devido a acidentes;

: trabalhadores que enfrentaram sequelas permanentes devido a acidentes; Dependentes que recebem auxílio-reclusão: famílias de presos de baixa renda.

Possíveis datas de pagamento do 13º salário do INSS

Ainda sem um calendário oficial, a previsão é que o governo mantenha o padrão dos anos anteriores. Se a antecipação for confirmada, os pagamentos podem ser realizados nas seguintes datas:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final do benefício 1ª parcela: 24 de abril; 2ª parcela: 24 de maio

Final do benefício 2ª parcela: 25 de abril; 2ª parcela: 27 de maio

Final do benefício 3ª parcela: 26 de abril; 2ª parcela: 28 de maio

Final do benefício 4ª parcela: 29 de abril; 2ª parcela: 29 de maio

Final do benefício 5ª parcela: 30 de abril; 2ª parcela: 31 de maio

Final do benefício 6ª parcela: 2 de maio; 2ª parcela: 3 de junho

Final do benefício 7ª parcela: 3 de maio; 2ª parcela: 4 de junho

Final do benefício 8ª parcela: 6 de maio; 2ª parcela: 5 de junho

Final do benefício 9ª parcela: 7 de maio; 2ª parcela: 6 de junho

Final do benefício 10ª parcela: 9 de maio; 2ª parcela: 7 de junho

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6: 2 de maio; 3 de junho

Final do benefício 2 e 7: 3 de maio; 4 de junho

Final do benefício 3 e 8: 5 de maio; 6 de junho

Final do benefício 4 e 9: 6 de maio; 7 de junho

Final do benefício 5 e 10: 8 de maio; 8 de junho

Os segurados podem acompanhar as informações atualizadas sobre o 13º salário do INSS através do portal Meu INSS ou pelo telefone 135, que oferece atendimento gratuito.

Se você é beneficiário do INSS, fique atento às novidades sobre o pagamento do 13º salário.