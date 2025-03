Atenção! Veja como atualizar seu cadastro para continuar recebendo o BPC

Saiba como manter o seu BPC ativo. A atualização do CadÚnico é essencial para garantir o recebimento sem interrupções.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um suporte financeiro essencial para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que enfrentam vulnerabilidade social.

Este benefício é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e oferece um salário mínimo mensal, sem a necessidade de contribuição prévia ao INSS.

Para garantir a continuidade do recebimento do BPC, é crucial atender a requisitos específicos, como a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Abaixo, vamos discutir as principais orientações e prazos para que os beneficiários mantenham seus benefícios ativos.

Não perca o pagamento do seu BPC! Veja como atualizar seus dados no CadÚnico e evitar bloqueios no benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Atualização do CadÚnico: quem deve fazer?

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou uma campanha de notificação para que alguns beneficiários regularizem seus dados e evitem o bloqueio do benefício. Essa atualização é obrigatória para dois grupos principais:

Beneficiários que ainda não estão inscritos no CadÚnico .

. Aqueles que não atualizaram suas informações há mais de 48 meses.

Vale ressaltar que nem todos os beneficiários precisam agir imediatamente. Apenas aqueles que receberem notificações oficiais devem se dirigir aos postos de atendimento dentro do prazo determinado. O governo estabeleceu prazos diferentes para a regularização, dependendo do tamanho do município:

Municípios com até 50 mil habitantes: 45 dias.

45 dias. Municípios com mais de 50 mil habitantes: 90 dias.

Como verificar a necessidade de atualização do cadastro?

Os beneficiários podem verificar se precisam atualizar seu cadastro por meio de diversos canais:

Extrato bancário: Notificações podem aparecer na conta onde o benefício é depositado.

Notificações podem aparecer na conta onde o benefício é depositado. Aplicativo Meu INSS: Permite consultar notificações sobre o BPC.

Permite consultar notificações sobre o BPC. Telefone 135: Canal oficial do INSS para esclarecimentos.

Canal oficial do INSS para esclarecimentos. Mensagem de texto (SMS): O governo pode enviar alertas para o número cadastrado.

O governo pode enviar alertas para o número cadastrado. Correspondência oficial: Em alguns casos, a notificação é enviada para o endereço do beneficiário.

Esses canais são importantes para que todos os beneficiários tenham tempo suficiente para regularizar sua situação e evitar interrupções no pagamento.

Passo a passo para atualizar os dados no CadÚnico

A atualização do CadÚnico é um processo simples, mas exige atenção para evitar erros. O primeiro passo é verificar se o município exige agendamento prévio para o atendimento, especialmente em áreas urbanas maiores.

O procedimento pode ser realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). No dia da visita, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação (RG ou CPF) .

. Comprovante de residência atualizado .

. Documentos de todos os membros da família .

. Comprovantes de renda, se houver.

Durante a entrevista, um técnico cadastral coletará informações sobre a composição familiar, renda, moradia e acesso a serviços públicos. Esses dados são essenciais para garantir que o benefício continue sendo concedido a quem realmente precisa.

Consequências da falta de atualização

A não atualização do cadastro pode resultar em bloqueio e até cancelamento do BPC. Caso o beneficiário não regularize sua situação dentro do prazo estipulado, o pagamento será interrompido e um novo pedido precisará ser feito para restabelecimento do benefício.

Além disso, a desatualização do CadÚnico pode impactar o acesso a outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Bolsa Família, que utilizam as mesmas informações para concessão de auxílios.

Caso o benefício seja bloqueado, ainda existe a possibilidade de regularização. Após a atualização dos dados no CRAS, o INSS analisará a situação e poderá restabelecer o pagamento, desde que os critérios continuem sendo atendidos.

Importância de manter o cadastro sempre atualizado

Manter os dados do CadÚnico atualizados é fundamental para evitar transtornos e garantir a continuidade do BPC. Essa prática assegura que o suporte financeiro chegue a quem realmente necessita.

O processo de atualização é gratuito e essencial para que milhões de brasileiros continuem acessando esse direito. Não deixe para depois, mantenha seu cadastro sempre em dia!