Como as novas regras do saque-aniversário do FGTS afetam você? Descubra agora

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário do saque-aniversário do FGTS. Veja as novas datas e entenda como isso pode afetar seus pagamentos.

A Caixa Econômica Federal fez uma alteração no calendário do saque-aniversário do FGTS para os trabalhadores nascidos em março.

Inicialmente, os pagamentos seriam feitos no dia 5 de março, mas agora ocorrerão entre os dias 13 e 17 de março deste ano. A mudança foi anunciada nas redes sociais da instituição, sem detalhes sobre os motivos.

Embora a Caixa não tenha dado mais explicações, espera-se que novas informações sejam divulgadas em breve. Por isso, é importante que os trabalhadores atentem-se ao novo cronograma para não perderem a oportunidade de retirar os valores.

O calendário do saque-aniversário do FGTS mudou para trabalhadores nascidos em março. Fique atento às novas datas e aproveite as mudanças. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novas regras para o saque-aniversário

Além da mudança no calendário, também há novas regras para os trabalhadores que escolheram o saque-aniversário do FGTS e usaram seus saldos como garantia de crédito.

Antes, o valor bloqueado para empréstimos e financiamentos ficava totalmente retido, mesmo que o montante fosse superior ao necessário para cobrir a dívida.

Agora, com a nova medida provisória, os trabalhadores poderão movimentar a parte do saldo que não foi usada como garantia.

Por exemplo, se um trabalhador tem R$ 15 mil no FGTS e usou R$ 10 mil como garantia, ele poderá sacar os R$ 5 mil restantes sem problemas.

Essa mudança, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, pode beneficiar cerca de 12,1 milhões de brasileiros, injetando aproximadamente R$ 12 bilhões na economia. Isso deve ampliar o acesso aos recursos do Fundo de Garantia e facilitar a utilização dos valores.

Aproveite e confira:

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025

O calendário de pagamentos para 2025 já foi definido. Confira as datas para cada mês:

Janeiro : de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025 Fevereiro : de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025 Março : de 3 de março a 30 de maio de 2025

: de 3 de março a 30 de maio de 2025 Abril : de 1º de abril a 30 de junho de 2025

: de 1º de abril a 30 de junho de 2025 Maio : de 2 de maio a 31 de julho de 2025

: de 2 de maio a 31 de julho de 2025 Junho : de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025 Julho : de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025 Agosto : de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025 Setembro : de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025 Outubro : de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025 Novembro : de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

É importante acompanhar as datas corretas para garantir que você consiga retirar o valor do seu FGTS no período certo.

Com as novas regras e mudanças no calendário, esse pode ser um bom momento para quem precisa de acesso rápido ao dinheiro.

O que esperar das mudanças?

A alteração no calendário de pagamentos e a mudança nas regras de saque do FGTS têm o objetivo de melhorar o acesso ao dinheiro e trazer mais facilidade para os trabalhadores.

Além disso, as novas possibilidades de movimentação do saldo devem permitir que muitas pessoas consigam acessar uma parte maior do seu FGTS, principalmente aquelas que usaram os recursos como garantia para empréstimos.

Com isso, espera-se um aumento no fluxo de recursos circulando na economia, o que pode trazer um alívio para muitas famílias e também ajudar na movimentação do comércio. Fique atento às novas datas e regras para não perder essa oportunidade.