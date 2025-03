Mudanças no CadÚnico e pagamentos do BPC em Março

O novo portal do Cadastro Único promete otimizar a gestão de dados e serviços sociais. Entenda como a mudança afetará os atendimentos a partir de 17 de março.

A partir de 17 de março, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançará um novo portal do Cadastro Único (CadÚnico).

Essa atualização trará melhorias importantes na eficiência e segurança dos processos de cadastramento e atualização de dados de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo da mudança é aprimorar a gestão dos programas sociais, otimizando o trabalho dos profissionais responsáveis e oferecendo um atendimento melhor à população.

O novo sistema trará avanços consideráveis, agilizando os procedimentos, integrando diversas bases de dados do governo e fortalecendo o combate a fraudes.

Além disso, não haverá interrupção nos serviços essenciais que já são oferecidos à comunidade, como os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Saiba como a atualização do Cadastro Único trará mais segurança e agilidade nos serviços sociais. Veja o que muda a partir de 17 de março. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Implementação do novo sistema

A transição para o novo portal foi cuidadosamente planejada para não impactar os atendimentos ao público. Entre 1º e 16 de março, os dados serão migrados para o novo sistema, mas os serviços nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) continuarão funcionando normalmente.

Durante esse período de migração:

Os cadastros poderão ser feitos em formulários impressos ou digitalmente, mesmo em modo offline .

. Os pagamentos dos programas sociais continuarão sem interrupções.

Essa estratégia assegura que não haja prejuízos para a população durante a transição, permitindo que todos os serviços essenciais sigam em funcionamento.

Confira também:

Benefícios para gestores e cidadãos

O novo portal traz vantagens tanto para os gestores quanto para os cidadãos:

Para os gestores: Automatização do preenchimento de informações, reduzindo a chance de erros. Relatórios analíticos que ajudarão no planejamento e na gestão dos programas sociais.

Para os cidadãos: Atendimento mais ágil e eficiente . Maior segurança no armazenamento de dados pessoais. Menos burocracia para atualizar informações.



Uma das maiores inovações do novo sistema é a integração com diversas bases de dados governamentais, como o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e os dados da Receita Federal.

Isso permitirá preenchimento automático de muitos campos, reduzindo o tempo de atendimento e os erros de digitação.

Capacitação contínua dos operadores

O novo sistema também oferece uma plataforma de educação contínua para os profissionais que operam o CadÚnico.

Os cursos serão oferecidos na modalidade EAD, com atualizações constantes sobre as novas funcionalidades e procedimentos do sistema.

Dessa forma, o MDS garante que 100% dos operadores estejam sempre atualizados, mantendo um padrão de qualidade elevado no atendimento em todo o país.

Combate a fraudes e segurança de dados

A segurança da informação é uma prioridade no novo portal. O sistema conta com uma plataforma avançada para a gestão de riscos e monitoramento. Isso ajudará a:

Prevenir fraudes cibernéticas .

. Detectar tentativas de manipulação de dados .

. Assegurar a integridade das informações cadastrais.

Essas medidas são importantes para que o Cadastro Único continue sendo uma ferramenta confiável e que os benefícios cheguem corretamente às famílias que realmente precisam.

Gestão aprimorada com relatórios analíticos

O novo portal oferecerá aos gestores municipais uma ferramenta de análise de dados. A plataforma permitirá a visualização detalhada das informações cadastrais e ajudará na identificação de tendências e padrões.

Com isso, será possível planejar e executar políticas públicas mais eficazes, direcionando recursos para as áreas que mais precisam.

Funcionalidade offline para busca ativa

Uma das grandes inovações do novo portal é a possibilidade de realizar cadastros offline em dispositivos móveis. Isso será especialmente útil em:

Áreas rurais com acesso limitado à internet.

com acesso limitado à internet. Comunidades isoladas .

. Situações de emergência, onde o acesso à rede é comprometido.

Os dados coletados de forma offline poderão ser sincronizados com o sistema central posteriormente, garantindo que nenhuma família seja deixada de fora do Cadastro Único devido a questões de conectividade.

Preparação dos municípios para a transição

Para garantir que a transição ocorra sem problemas, o MDS tem colaborado com as administrações municipais em várias ações preparatórias. Isso inclui:

Treinamento antecipado dos operadores locais.

dos operadores locais. Distribuição de material informativo sobre as novas funcionalidades do sistema.

sobre as novas funcionalidades do sistema. Suporte técnico durante o período de migração.

Essa colaboração entre as esferas federal e municipal é fundamental para o sucesso da implementação do novo portal. É importante estar atento às novidades e garantir que as famílias sigam tendo acesso aos benefícios sociais de forma eficiente e segura.