Mudanças no Bolsa Família, Auxílio-Gás e BPC em 2025

Entenda como as mudanças em programas sociais podem afetar seu benefício. Informe-se sobre os novos critérios e valores para 2025.

O início de um novo ano é um momento muito importante para quem depende dos programas sociais do governo federal.

Benefícios como o Bolsa Família, o Auxílio-Gás e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão em vigor, mas com alterações importantes em seus critérios de elegibilidade e nos valores oferecidos.

Para se qualificar para qualquer um desses auxílios, é fundamental estar devidamente registrado no Cadastro Único e atender às exigências específicas de cada programa. Entender as mudanças é essencial para garantir que você e sua família não fiquem de fora.

Os programas sociais passam por mudanças importantes em 2025. Verifique os novos critérios de elegibilidade e valores para garantir seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Bolsa Família: novos critérios e valores em 2025

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realiza a seleção de novas famílias mensalmente para o Bolsa Família. Este processo se estende por todo o ano, priorizando grupos liderados por mulheres, com crianças ou gestantes.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Os requisitos para ser beneficiário incluem:

Estar cadastrado no Cadastro Único com informações atualizadas;

com informações atualizadas; Ter uma renda per capita de até R$ 218 mensais.

A renda familiar é calculada somando os rendimentos de todos os membros da família e dividindo pelo número de pessoas na casa. É importante destacar que famílias compostas apenas por um indivíduo podem ser aprovadas, embora haja um limite de 16% por município para esse perfil.

Qual é o valor do Bolsa Família em 2025?

A partir de 2023, o benefício passou a incluir complementos para diferentes perfis, e o valor médio pago atualmente é de R$ 680. Este valor é composto por:

R$ 600 como valor base;

como valor base; R$ 150 por criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância);

por criança de até (Benefício Primeira Infância); R$ 50 por criança ou jovem entre 7 e 18 anos e por gestante (Benefício Variável Familiar);

por criança ou jovem entre e por (Benefício Variável Familiar); R$ 50 para bebês de até 6 meses (Benefício Nutrizes).

Que tal conferir?

Auxílio-Gás: regras e pagamentos para 2025

O Auxílio-Gás continua disponível para aproximadamente 5,6 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Contudo, o programa tem um orçamento limitado e um número restrito de novos beneficiários.

Quem pode receber o Auxílio-Gás?

Para ser contemplado, é preciso:

Estar inscrito no Cadastro Único ;

; Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

O governo está considerando uma reformulação do programa, com possíveis mudanças a serem anunciadas ao longo do ano.

Qual é o valor do Auxílio-Gás?

O pagamento é realizado bimestralmente, cobrindo 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg.

Como sacar o Auxílio-Gás?

O valor é depositado no aplicativo Caixa Tem, mas também pode ser retirado em agências da Caixa Econômica, lotéricas e caixas eletrônicos, mediante apresentação de documento com foto ou uso do código gerado pelo aplicativo.

BPC: novos valores e critérios de renda em 2025

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou por ajustes em razão do aumento do salário mínimo, o que impactou tanto o valor do benefício quanto os critérios de renda para concessão.

Quem pode receber o BPC?

O benefício é destinado a:

Idosos a partir de 65 anos ;

; Pessoas com deficiência de qualquer idade;

de qualquer idade; Famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, equivalente a R$ 379,50.

Além disso, é essencial estar cadastrado no Cadastro Único e comprovar a situação de vulnerabilidade e incapacidade.

Valor do BPC em 2025

Com o reajuste do salário mínimo, o BPC passou a pagar R$ 1.518 por mês, um aumento de R$ 106 em relação a 2024.

As alterações nos programas sociais ressaltam a importância de manter o Cadastro Único atualizado e acompanhar as novas diretrizes para garantir o acesso aos benefícios em 2025.

Não perca a oportunidade de entender como essas mudanças podem impactar sua vida e a de sua família. Esteja sempre informado e aproveite ao máximo os recursos disponíveis! Compartilhe este conteúdo com quem precisa e ajude a disseminar informações valiosas.