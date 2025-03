Aproveite os bônus do Bolsa Família e garanta um valor maior neste mês

O Bolsa Família de março oferece valores adicionais para quem se enquadrar nos bônus. Confira os benefícios e os prazos de pagamento.

O Bolsa Família é um programa criado para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo assistência financeira para garantir uma melhor qualidade de vida.

Em março de 2025, há uma oportunidade importante para os beneficiários, pois valores adicionais podem ser concedidos por meio dos bônus complementares. Esses bônus foram introduzidos para fornecer um suporte financeiro mais robusto a famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Atualmente, cerca de 20,55 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, com um valor destinado a quem possui uma renda mensal de até R$ 218 por membro.

Para garantir a organização, o pagamento é realizado conforme um calendário escalonado, com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Essa abordagem ajuda a evitar aglomerações e assegura um fluxo eficiente nas agências bancárias.

Veja como aumentar o valor do seu auxílio Bolsa Família neste mês de março. Aproveite os bônus complementares e ajude sua família. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber valores maiores no Bolsa Família?

Desde março de 2023, o governo federal introduziu benefícios adicionais para aumentar o repasse a grupos específicos.

Para garantir um valor maior no pagamento deste mês, é necessário que os beneficiários atendam aos critérios dos bônus complementares. Veja os detalhes:

Valor base : R$ 600 por família

: por família Benefício Primeira Infância : R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos

: para cada criança de 0 a 6 anos Benefício Variável Familiar : R$ 50 para cada criança com mais de 7 anos R$ 50 para jovens de até 18 anos R$ 50 para gestantes

: Benefício Nutrizes: R$ 50 para bebês de até 6 meses

Esses bônus adicionais ajudam a aumentar o valor do auxílio de acordo com as necessidades das famílias, principalmente as que possuem crianças pequenas, gestantes ou jovens em idade escolar.

Confira também:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos através do aplicativo Caixa Tem, e seguem um cronograma conforme o último dígito do NIS. O calendário de março é o seguinte:

Final do NIS 1 : 18 de março

: 18 de março Final do NIS 2 : 19 de março

: 19 de março Final do NIS 3 : 20 de março

: 20 de março Final do NIS 4 : 21 de março

: 21 de março Final do NIS 5 : 24 de março

: 24 de março Final do NIS 6 : 25 de março

: 25 de março Final do NIS 7 : 26 de março

: 26 de março Final do NIS 8 : 27 de março

: 27 de março Final do NIS 9 : 28 de março

: 28 de março Final do NIS 0: 31 de março

Além disso, os beneficiários que moram em municípios com decretos de emergência podem receber os pagamentos de forma antecipada.

Essa medida visa garantir que as famílias em áreas afetadas por desastres naturais ou outras situações de emergência não fiquem sem apoio financeiro durante esses períodos difíceis.

Como obter mais informações?

Para aqueles que desejam mais informações sobre o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social orienta que os cidadãos acessem o aplicativo Bolsa Família ou se dirijam ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua localidade.

O CRAS é um ponto de apoio onde os cidadãos podem obter esclarecimentos sobre os benefícios e como garantir o acesso aos mesmos.

Se você é beneficiário do programa ou conhece alguém que possa se beneficiar, é importante verificar se os critérios dos bônus complementares se aplicam à sua situação.

Aproveite as oportunidades de aumentar o valor do auxílio e ajude a disseminar essas informações para que mais famílias possam se beneficiar dos recursos disponíveis.