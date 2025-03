Aposentados estão obrigados a declararem o Imposto de Renda? Veja as regras

Confira as regras sobre a declaração do Imposto de Renda para aposentados e como evitar problemas com a Receita Federal.

O Imposto de Renda (IR) é um tributo que afeta a vida de muitos brasileiros, especialmente no momento de declarar os rendimentos. Em 2025, a Receita Federal determinou que todos os cidadãos que tiverem rendimentos superiores a R$ 30.639,90 no ano-calendário de 2024 devem declarar o IR.

Além disso, há outras situações em que a declaração é obrigatória, como quando os rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superam R$ 200 mil ou quando os ganhos na bolsa de valores ultrapassam R$ 40 mil.

Para aposentados e pensionistas do INSS, a dúvida sobre a obrigatoriedade de declarar o IR é comum. Embora nem todos precisem declarar, aqueles que recebem acima da faixa de isenção ou que atendem aos critérios da Receita Federal devem realizar a declaração. Ficar atento às regras é importante para evitar problemas com o fisco.

Aposentados precisam declarar IR?

A questão sobre a declaração do IR para aposentados é recorrente. A obrigatoriedade não se aplica a todos, mas quem ultrapassar o limite de isenção ou atender a critérios específicos deve declarar.

Por exemplo, aposentados com doenças graves ou que são aposentados por invalidez têm direito à isenção do IR sobre seus benefícios, mas essa isenção não se estende a outras fontes de renda, como aluguéis ou investimentos.

Como funciona a isenção do IR para aposentados?

A isenção do IR para aposentados é dividida em dois grupos principais: os que possuem doenças graves e os aposentados por invalidez.

Doenças como esclerose múltipla, cardiopatia grave e Parkinson garantem a isenção, mas vale destacar que essa isenção se aplica apenas ao benefício previdenciário. Rendas de outras fontes não entram nessa categoria.

Quem se enquadrar nessas condições deve buscar informações detalhadas e, se necessário, consultar um especialista. Isso ajuda a garantir que todos os procedimentos sejam feitos corretamente e que não haja problemas com a Receita Federal.

Como declarar os benefícios do INSS no IR?

A declaração dos benefícios do INSS no Imposto de Renda segue as mesmas regras de outros rendimentos. O contribuinte pode usar o Programa de Imposto de Renda oferecido pela Receita Federal.

È importante ter o informe de rendimento do INSS, que pode ser acessado no Meu INSS, além de documentos como RG e CPF. Também é necessário apresentar comprovantes de outras fontes de renda.

Além disso, despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação, devem ser incluídas, pois ajudam a diminuir a base de cálculo do imposto.

Para quem tem empréstimos consignados acima de R$ 5.000, é preciso informar essa dívida na seção “Dívidas e ônus reais” do programa.

Quais as consequências de não declarar o IR?

Deixar de declarar o Imposto de Renda pode gerar várias penalidades. A multa inicial por atraso é de R$ 165,74, com acréscimos de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido.

Esse valor pode chegar a 20%. Além disso, o contribuinte pode ser incluído na malha fina, onde a Receita Federal realiza uma análise detalhada das movimentações financeiras.

Por isso, é importante que os aposentados que devem declarar o IR o façam dentro do prazo e com informações corretas. Isso evita multas e problemas com a Receita Federal.

Se você é aposentado e tem dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda, busque mais informações e, se necessário, consulte um especialista. Estar bem informado é a melhor forma de garantir que os seus direitos e deveres sejam respeitados.

