Trabalhadores nascidos em fevereiro já podem aguardar pagamento do PIS

O pagamento do pis 2025 começa em março. Confira quando o abono estará disponível e como consultar seu direito ao benefício.

O Programa de Integração Social (PIS) de 2025 traz a oportunidade para milhões de trabalhadores brasileiros de obter um abono salarial que pode chegar a até R$ 1.518.

Este benefício, distribuído pelo governo, tem como objetivo apoiar a renda de trabalhadores de baixa renda e é um fator importante no auxílio das finanças de diversas famílias.

Para entender melhor o programa e se planejar para o recebimento, é preciso conhecer as datas de pagamento, os requisitos necessários e as formas de recebimento.

Trabalhadores nascidos em fevereiro terão acesso ao pis a partir de 17 de março. Descubra o que você precisa saber sobre o programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai ser o PIS 2025?

O PIS 2025 continua com o mesmo propósito: apoiar os trabalhadores do setor privado, oferecendo um abono salarial que complementa a renda de quem mais precisa.

A cada ano, o programa se mantém uma fonte de amparo financeira, sendo um alívio significativo para milhões de trabalhadores.

O pagamento do PIS é realizado pelo governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, e o valor a ser recebido varia conforme o tempo de serviço do trabalhador no ano-base.

Veja também:

Qual é o objetivo do PIS?

O PIS tem como objetivo oferecer suporte financeiro aos trabalhadores de baixa renda, garantindo uma melhoria nas suas condições de vida.

O benefício se reflete diretamente no fortalecimento da economia local, já que o dinheiro é utilizado para movimentar o comércio e, consequentemente, o mercado de trabalho.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para ser beneficiado com o PIS 2025, o trabalhador deve atender a alguns requisitos específicos. É preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023, ano-base do benefício.

Além disso, a remuneração mensal deve ter sido de dois salários mínimos ou menos. Os empregadores também devem ter informado corretamente os dados dos trabalhadores na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Datas de pagamento

Em 2025, o pagamento do PIS será realizado conforme um cronograma organizado, com base no mês de nascimento do trabalhador.

Para aqueles nascidos em fevereiro, o pagamento estará disponível a partir de 17 de março de 2025. Abaixo, você encontra o calendário completo de pagamento para o PIS 2025:

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março e abril: 15 de abril

Maio e junho: 15 de maio

Julho e agosto: 16 de junho

Setembro e outubro: 15 de julho

Novembro e dezembro: 15 de agosto

Como consultar o abono salarial?

Para verificar se você tem direito ao PIS 2025 e conferir o valor do abono, existem algumas maneiras de consulta. Os trabalhadores podem utilizar o Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o Portal Gov.br, a Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158), ou o Aplicativo Caixa Trabalhador.

Para consultar, basta ter em mãos o número do CPF, PIS/PASEP e data de nascimento. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital também permite acessar o histórico de contratos de trabalho, facilitando a verificação dos dados.

Formas de recebimento

O PIS 2025 oferece duas formas principais de recebimento:

Depósito em conta : para quem tem conta na Caixa Econômica Federal , o depósito é feito automaticamente.

: para quem tem conta na , o depósito é feito automaticamente. Saque presencial: para quem não possui conta na Caixa, é possível realizar o saque nas agências da Caixa, em casas lotéricas, ou nos terminais de autoatendimento da Caixa.

Além disso, quem tem o Cartão Cidadão pode retirar o benefício em caixas eletrônicos ou correspondentes bancários.

É importante lembrar que os trabalhadores têm até 27 de dezembro do ano seguinte ao início do calendário de pagamentos para sacar o benefício. Caso o saque não seja realizado dentro desse prazo, o valor retornará ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Qual a diferença entre PIS e PASEP?

Embora os programas PIS e PASEP sejam bastante semelhantes, existem algumas diferenças importantes. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é voltado para servidores públicos, sendo gerido pelo Banco do Brasil.

Ambos seguem o mesmo calendário de pagamentos, mas o PIS e o PASEP têm instituições diferentes responsáveis pelos depósitos e saques, e públicos-alvo distintos.