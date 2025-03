Saiba por que milhões de trabalhadores não podem sacar o valor total do FGTS

Entenda como o saque-aniversário afeta o valor do seu FGTS. Veja quem pode sacar o montante total e as implicações dessa escolha.

Uma análise recente trouxe à tona uma situação que afeta milhões de trabalhadores que aguardam o saque integral do FGTS.

Dos 12,1 milhões de brasileiros que têm direito ao saque, cerca de 9,5 milhões não poderão retirar o valor total disponível.

A razão para isso está principalmente relacionada aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, mas foram demitidos sem justa causa. Essa condição impede que esses trabalhadores tenham acesso ao saldo total de suas contas do FGTS, gerando frustração e confusão sobre os direitos de saque.

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário enfrentam limitações. Descubra quem pode acessar o saldo total do FGTS e como isso afeta sua conta. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Qual o motivo da restrição ao saque integral?

A restrição ao saque total está diretamente relacionada às regras da modalidade saque-aniversário. Quando o trabalhador escolhe essa opção, ele pode acessar apenas uma porcentagem do saldo do FGTS, ficando o restante retido até a data de aniversário do saque.

Essa situação é ainda mais complicada para quem antecipou valores ao contratar empréstimos com bancos, utilizando o FGTS como garantia.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explicou que a razão pela qual o trabalhador não pode sacar o valor total se deve ao bloqueio de parte do saldo, que fica destinado ao pagamento das instituições financeiras que concederam empréstimos.

Mesmo que o trabalhador tenha um saldo elevado, ele só poderá retirar a parte que não foi comprometida com essas dívidas.

Entre os 12,1 milhões de trabalhadores que esperam pelo saque integral, cerca de 9,5 milhões optaram pelo saque-aniversário e, além disso, já anteciparam valores junto a bancos.

Isso significa que, mesmo com um saldo alto no FGTS, eles só poderão retirar o montante que não tenha sido comprometido.

Por exemplo, um trabalhador com R$ 75 mil no FGTS que já antecipou R$ 35 mil por meio de um empréstimo só poderá sacar R$ 40 mil. O valor restante será usado para quitar a dívida com a instituição financeira.

Quem pode sacar o valor integral?

Com as mudanças nas regras, a nova regulamentação permitirá que os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e a publicação da Medida Provisória (MP) possam realizar o saque integral do FGTS, mesmo que tenham optado pelo saque-aniversário.

Para esses trabalhadores, o saldo total do FGTS poderá ser retirado, sem a retenção de valores comprometidos com empréstimos.

Porém, a partir da publicação da MP, as normas voltam ao formato tradicional. Isso significa que, se um trabalhador optou pelo saque-aniversário e for demitido no futuro, ele não terá acesso ao saque total imediatamente, ficando restrito à parte do saldo disponível para saque conforme as regras dessa modalidade.

Importância de entender as regras do FGTS

É muito importante que os trabalhadores compreendam as regras e opções do FGTS para evitar surpresas no momento da demissão.

Se um trabalhador não está ciente das condições do saque-aniversário, ele pode acabar se frustrando ao tentar acessar o valor total de seu FGTS, principalmente se já tiver feito antecipações de valores.

Ter esse conhecimento pode ajudar no planejamento financeiro e permitir que o trabalhador tome decisões mais informadas sobre como gerenciar seus recursos no futuro.

Buscar mais informações sobre o FGTS

Se você está nessa situação ou deseja saber mais sobre como o FGTS pode impactar sua vida financeira, é fundamental que busque mais informações.

A compreensão do que ocorre com o saque-aniversário e as consequências de tomar essa decisão pode ser um passo importante para garantir o melhor uso dos seus recursos financeiros.

Compartilhar essas informações com familiares e amigos também pode ajudar outras pessoas a entenderem como o FGTS funciona e as opções disponíveis para cada um.