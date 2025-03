Recebe o BPC e precisa de dinheiro extra? Descubra como solicitar

Saiba como contratar um empréstimo consignado se recebe o BPC. Descubra as condições e benefícios dessa opção de crédito com juros mais baixos.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma ajuda financeira fornecida pelo governo federal para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ele é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência. O BPC tem como característica não exigir contribuições anteriores ao INSS, o que o diferencia da aposentadoria tradicional.

O valor mensal do benefício é equivalente a um salário mínimo, mas não inclui vantagens adicionais, como o 13º salário ou pensão por morte.

Para garantir o recebimento do BPC, os beneficiários precisam atender a requisitos específicos. Um desses requisitos é a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que deve estar atualizada.

Por isso, é importante que os beneficiários conheçam seus direitos e as opções disponíveis para melhorar sua situação financeira.

Se você recebe o BPC, o empréstimo consignado pode ser uma boa opção. Conheça as regras, como solicitar e os cuidados a serem tomados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem recebe o BPC pode contratar um empréstimo consignado?

A resposta é sim, os beneficiários do BPC podem contratar um empréstimo consignado. Esta modalidade de crédito é caracterizada pelo desconto automático das parcelas diretamente do benefício.

Isso diminui o risco de inadimplência, o que torna o empréstimo uma opção mais segura tanto para as instituições financeiras quanto para os beneficiários. Por conta disso, os bancos geralmente oferecem taxas de juros mais baixas, o que torna o crédito consignado mais acessível a esse público.

O empréstimo consignado pode ser uma solução interessante para idosos e pessoas com deficiência que precisem de recursos adicionais. Com o desconto direto das parcelas, essa modalidade oferece segurança e tranquilidade, já que as preocupações com o pagamento das parcelas são minimizadas.

Veja também:

Quais são as condições para contratar um consignado?

Para contratar o empréstimo consignado, os beneficiários do BPC devem observar algumas condições. Atualmente, é permitido destinar até 35% do valor do benefício para o pagamento das parcelas. Esse limite ajuda a garantir que o crédito não comprometa demais a renda mensal do beneficiário.

A partir de 2025, novas regras serão implementadas. O teto dos juros será ajustado para 1,80% ao mês e o prazo para pagamento do empréstimo será ampliado, podendo chegar até 96 meses. Isso significa que as parcelas poderão ser mais acessíveis para quem precisar do empréstimo.

Como solicitar o empréstimo consignado do BPC?

Para solicitar o empréstimo consignado, o beneficiário precisa procurar uma instituição financeira credenciada. Antes de fazer a solicitação, é importante comparar as taxas de juros e as condições oferecidas por diferentes bancos.

Uma boa ferramenta para isso é o aplicativo Meu INSS, que ajuda a verificar quais instituições oferecem as melhores condições.

A solicitação deve ser feita diretamente no banco escolhido. O beneficiário precisará apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de recebimento do benefício.

Se houver um representante legal, este também deve apresentar uma procuração válida para efetuar a contratação. Após a aprovação do crédito, as parcelas serão descontadas automaticamente do benefício.

O consignado é uma opção viável?

O crédito consignado é considerado uma das melhores alternativas de empréstimo para quem recebe o BPC, justamente pelas condições diferenciadas. As taxas de juros mais baixas e o desconto automático das parcelas tornam essa opção mais acessível do que outras modalidades de crédito.

No entanto, é importante que os beneficiários utilizem o empréstimo consignado com responsabilidade financeira. Antes de contratar, é necessário avaliar como as parcelas vão impactar o orçamento mensal.

Se o crédito for utilizado com planejamento, ele pode ser uma ferramenta útil para atender a necessidades urgentes sem prejudicar a estabilidade financeira.

Se você recebe o BPC e está considerando a contratação do empréstimo consignado, explore mais informações sobre como solicitar o seu crédito.

Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também possam se beneficiar e utilize essas informações para melhorar sua situação financeira de forma responsável.