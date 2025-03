Motoristas com mais de 60 anos podem ser isentos de taxas na renovação da CNH

Motoristas com mais de 60 anos podem ter isenção de taxas na renovação da CNH. Fique atento aos detalhes dessa proposta que pode beneficiar muitos condutores.

Motoristas que têm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida há mais de 10 anos devem ficar atentos a uma nova proposta de lei que pode oferecer isenção de taxas na renovação desse documento para pessoas com mais de 60 anos.

O projeto foi recentemente aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Seu objetivo é facilitar a renovação da CNH para motoristas mais velhos, eliminando o peso financeiro que recai sobre eles devido aos custos com taxas e exames obrigatórios.

A medida busca garantir que motoristas idosos possam renovar suas carteiras sem precisar se preocupar com as despesas elevadas que surgem a cada renovação.

Atualmente, para manter a CNH válida, os motoristas enfrentam a exigência de pagamento de taxas, além da realização de exames que atestam a capacidade de condução.

Quais são as novas regras de renovação da CNH por faixa etária?

Nos últimos anos, as normas de renovação da CNH passaram por alterações importantes, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A validade do documento depende da faixa etária do motorista. Confira os prazos de renovação:

Até 50 anos : renovação a cada 10 anos .

: renovação a cada . Entre 50 e 69 anos : renovação a cada 5 anos .

: renovação a cada . A partir de 70 anos: renovação a cada 3 anos.

É importante lembrar que, caso o motorista tenha algum tipo de deficiência física ou mental que comprometa sua capacidade de dirigir, o perito examinador poderá reduzir a validade da CNH.

Essa medida visa garantir que apenas pessoas com as condições adequadas para dirigir tenham a permissão renovada.

Quais são as consequências de dirigir com a CNH vencida?

Dirigir com a CNH vencida por mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima. Nesse caso, o motorista pode ser multado em R$ 293,47 e ainda ter o veículo retido até que um condutor habilitado seja apresentado.

Caso o motorista não regularize a situação da CNH vencida por mais de cinco anos, ele precisará fazer um Curso de Atualização de Legislação de Trânsito para poder renovar o documento.

Essa punição tem o objetivo de manter a segurança nas estradas e garantir que apenas motoristas com a habilitação em dia possam dirigir.

Portanto, é importante estar atento às datas de validade da sua CNH e garantir que ela seja renovada dentro do prazo para evitar problemas.

Próximos passos para o projeto de lei

Embora a proposta já tenha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, ela ainda precisa passar por outras comissões antes de seguir para o Senado Federal.

Se a proposta for aprovada em todas as etapas, poderá representar um grande benefício para motoristas idosos. A isenção de taxas na renovação da CNH será um avanço importante para garantir que os motoristas mais velhos possam renovar o documento sem a preocupação com os custos.

Essa mudança representa uma oportunidade importante para motoristas mais velhos, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras.

É um benefício que pode melhorar a qualidade de vida e a mobilidade dessas pessoas, garantindo que possam continuar dirigindo de forma legal e sem custos excessivos.

Fique atento às atualizações sobre o projeto de lei e compartilhe essa informação com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa medida.