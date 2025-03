Medida do governo controla aumento de tarifas e mantém descontos para consumidores

Medida do governo assegura estabilidade nas tarifas de energia elétrica. Saiba como ela pode reduzir seus custos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva implementou um decreto importante com o objetivo de controlar o aumento das tarifas de energia elétrica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

A medida foi tomada para evitar um reajuste de 6% nas contas de luz, proporcionando maior tranquilidade financeira para os consumidores dessas regiões.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União, e estabelece diretrizes para a energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu. O principal objetivo é manter os preços da energia estáveis e cumprir o compromisso do Ministério de Minas e Energia de não aumentar as tarifas.

Criação da reserva técnica financeira

Com a regulamentação, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), responsável pela gestão da energia de Itaipu, pode criar uma reserva técnica financeira. Esta reserva será formada com parte do saldo positivo obtido com a comercialização de energia de Itaipu.

A ENBPar poderá destinar até 5% do total arrecadado no ano anterior para essa reserva, funcionando como um amortecedor para flutuações nos custos, evitando aumentos inesperados nas tarifas de energia.

Limitações e controle da reserva

A reserva técnica tem um limite de 5% do montante anual previsto para o recolhimento, garantindo que uma parte dos recursos continue disponível para outros usos essenciais.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) será responsável por avaliar e aprovar anualmente o valor dessa reserva, assegurando transparência na gestão dos recursos.

Autonomia da Aneel para compensações financeiras

O novo decreto também confere à Aneel maior autonomia para realizar compensações financeiras. Isso significa que a Aneel pode utilizar o saldo positivo da comercialização de energia de Itaipu para reduzir os custos nas contas de luz dos consumidores, sem a necessidade de decretos específicos para cada situação. Esse novo processo simplificado permite que a Aneel aja de forma mais ágil e eficiente.

Benefícios para os consumidores

Essa autonomia extra da Aneel permite uma resposta mais rápida a oscilações no mercado de energia. Com o saldo positivo disponível, a agência pode intervir prontamente, minimizando o impacto de aumentos nas contas de luz dos brasileiros.

A medida tem um impacto financeiro considerável, evitando que aproximadamente US$ 121 milhões sejam repassados para as tarifas de energia elétrica, resultando em uma economia significativa para os consumidores.

Previsão de superávit

Para o ano em curso, estima-se que haja um superávit de R$ 1,5 bilhão na conta de comercialização de energia de Itaipu, o que viabiliza a implementação das medidas do decreto sem comprometer a saúde financeira da usina. Esse saldo positivo garante que a intervenção seja possível sem afetar as finanças da usina.

Cobertura de déficit anterior

O decreto também ajuda a cobrir um déficit de R$ 333 milhões na Conta de Comercialização de 2024. Caso não houvesse essa intervenção, seria necessário um ajuste de US$ 120,9 milhões (aproximadamente R$ 700 milhões) em 2025, o que resultaria em um aumento de 5,99% nas tarifas de energia.

Contexto histórico do acordo Brasil-Paraguai

O decreto também visa corrigir um desequilíbrio resultante do acordo entre Brasil e Paraguai, firmado em maio do ano anterior, que definiu o preço da energia de Itaipu para o triênio 2024-2026.

Inicialmente, o presidente paraguaio sugeriu um aumento na tarifa para mais de US$ 22,00/kW, o que teria um impacto substancial nas contas de energia no Brasil.

Após intensas negociações, foi acordado um preço de US$ 19,28/kW até 2026, com um aumento de US$ 0,95/kW para cobrir custos adicionais.

Compromisso de subsídio de Itaipu

O acordo também previu que a usina de Itaipu subsidiaria a tarifa em US$ 300 milhões anuais. Contudo, esse valor se mostrou insuficiente para evitar o déficit na Conta de Comercialização, o que levou à necessidade de intervenção do governo, por meio do decreto atual.

Solução encontrada

A solução adotada foi redirecionar parte dos recursos da conta de comercialização de Itaipu para a reserva técnica, evitando a necessidade de novos aportações financeiros e garantindo que as tarifas de Itaipu não aumentem nos próximos anos.

Funcionamento do bônus Itaipu

O decreto assegura que o bônus Itaipu, um mecanismo de descontos nas contas de energia, continue funcionando. Quando a usina de Itaipu apresenta superávit, uma parte desse valor é repassada aos consumidores em forma de desconto nas contas de energia elétrica, compartilhando os resultados positivos da usina com a população.

Garantia de continuidade

A criação da reserva técnica financeira não impacta o bônus Itaipu. Pelo contrário, a medida garante que o benefício continue, equilibrando a estabilidade financeira da usina com os interesses dos consumidores.

Papel da ENBPar na gestão da energia de Itaipu

A ENBPar tem um papel crucial na implementação do decreto, pois é responsável pela gestão da energia de Itaipu. Com a nova regulamentação, a ENBPar agora tem responsabilidades ampliadas, como a criação e gestão da reserva técnica financeira, o que a torna um agente central na administração dos recursos de energia de Itaipu.