INSS: novas datas de pagamento para benefícios 3, 4, 8 e 9

Confira as novas datas de pagamento do INSS para março. Aposentados e pensionistas devem estar atentos às mudanças no calendário.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mudanças no calendário de pagamentos que afetam beneficiários com finais de benefício 3, 4, 8 e 9.

A alteração foi feita para proporcionar maior comodidade financeira aos aposentados e pensionistas. A alteração no cronograma visa antecipar o acesso aos benefícios, oferecendo aos beneficiários a possibilidade de um planejamento financeiro mais eficiente.

A principal mudança ocorre nas datas de pagamento que, antes, seriam feitas nos dias 10 e 11 de março, mas foram adiantadas para o dia 6 de março.

Isso permitirá que milhões de beneficiários tenham acesso ao seu benefício alguns dias antes do previsto, facilitando o planejamento das despesas mensais.

INSS mudou as datas de pagamento para março. Veja quando os aposentados e pensionistas podem esperar receber o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Detalhes da antecipação dos pagamentos

A antecipação dos pagamentos é uma medida positiva para os aposentados e pensionistas, pois oferece mais tempo para o planejamento financeiro.

Vale ressaltar que essa mudança não altera o valor dos benefícios, apenas modifica a data em que os valores serão disponibilizados aos beneficiários.

Ou seja, o valor que cada um tem direito a receber continua o mesmo, mas o acesso ao recurso será antecipado.

Novo calendário de pagamentos

O novo cronograma de pagamentos do INSS para o mês de março ficou assim organizado:

Cartão final 3 : de 10 para 6 de março

: de 10 para 6 de março Cartão final 4 : de 11 para 6 de março

: de 11 para 6 de março Cartão final 8 : de 10 para 6 de março

: de 10 para 6 de março Cartão final 9 : de 11 para 6 de março

: de 11 para 6 de março Cartão final 5 e 0: de 12 para 7 de março

Este novo cronograma se aplica a todos os beneficiários, tanto os que recebem até um salário mínimo quanto aqueles que recebem valores superiores. Ficar atento às novas datas de pagamento é crucial para evitar qualquer tipo de inconveniente e garantir que o benefício seja recebido na data certa.

Como consultar a data de pagamento?

Para consultar a data de pagamento, os beneficiários podem utilizar diferentes opções de consulta:

Aplicativo Meu INSS : Baixe o aplicativo e acesse com seu CPF e senha . Na tela inicial, procure por “Extrato de Pagamento” e selecione o mês desejado.

: Baixe o aplicativo e acesse com seu e . Na tela inicial, procure por “Extrato de Pagamento” e selecione o mês desejado. Site Meu INSS : Acesse o site oficial, faça o login e navegue até “Extrato de Pagamento”. Escolha o mês para verificar a data.

: Acesse o site oficial, faça o login e navegue até “Extrato de Pagamento”. Escolha o mês para verificar a data. Central de Atendimento 135 : Ligue para a central e siga as instruções do atendimento automático. Caso necessário, converse com um atendente.

: Ligue para a central e siga as instruções do atendimento automático. Caso necessário, converse com um atendente. Agências do INSS: Visite uma agência próxima, levando um documento de identificação, e solicite informações sobre a data de pagamento.

Lembre-se de que o último dígito do benefício determina a data de pagamento, uma informação que também pode ser encontrada no cartão do benefício.

Procedimentos para recebimento do benefício

Para garantir que o recebimento do benefício aconteça de forma correta e no prazo estabelecido, é importante que os beneficiários adotem algumas práticas:

Atualização de Dados Cadastrais : Mantenha suas informações pessoais atualizadas, como endereço e dados bancários, para evitar problemas no recebimento.

: Mantenha suas informações pessoais atualizadas, como endereço e dados bancários, para evitar problemas no recebimento. Método de Recebimento : Prefira receber o benefício em conta bancária para maior segurança ou utilize o cartão magnético para saques em caixas eletrônicos.

: Prefira para maior segurança ou utilize o para saques em caixas eletrônicos. Prova de Vida : Realize a prova de vida anualmente, conforme exigido pelo INSS, para garantir a continuidade do pagamento.

: Realize a anualmente, conforme exigido pelo INSS, para garantir a continuidade do pagamento. Acompanhamento do Benefício : Utilize o aplicativo Meu INSS ou o site para monitorar o status do seu benefício e verificar os extratos de pagamento.

: Utilize o ou o site para monitorar o status do seu benefício e verificar os extratos de pagamento. Atenção aos Comunicados Oficiais : Esteja sempre atento às notificações enviadas pelo INSS e consulte somente fontes oficiais .

: Esteja sempre atento às notificações enviadas pelo INSS e consulte . Cuidado com Fraudes: Nunca forneça dados pessoais ou senhas por telefone ou e-mail. Sempre desconfie de solicitações suspeitas.

Mantenha-se atualizado sobre as mudanças no calendário de pagamentos e compartilhe essas informações com amigos e familiares que possam ser beneficiários.

Ficar informado é o primeiro passo para garantir que você e os seus estejam sempre preparados para qualquer alteração no recebimento dos benefícios.