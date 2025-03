Como consultar e sacar seu benefício do INSS com a mudança de datas? Descubra agora!

Fique por dentro da alteração nas datas de pagamento do INSS e como consultar seu benefício. Organize suas finanças com as novidades.

Os pagamentos do INSS, inicialmente programados para os dias 10, 11 e 12 de março, foram antecipados para os dias 6 e 7 de março. A decisão foi tomada pelo presidente Lula, com o objetivo de garantir que os beneficiários tivessem acesso aos recursos antes do feriado prolongado.

Para os segurados que tinham o pagamento agendado para os dias 10 e 11 de março, os valores foram liberados no dia 6 de março. Já aqueles que estavam programados para o pagamento do dia 12 de março, tiveram os depósitos feitos no dia 7 de março.

Com essa mudança, aproximadamente 40,6 milhões de beneficiários puderam acessar seus recursos logo na primeira semana de março, evitando transtornos financeiros durante o período festivo.

Como consultar e sacar o benefício?

Os segurados têm várias formas de consultar as datas e valores de seus pagamentos. A consulta pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS, do site oficial do INSS, ou ainda por meio dos canais de atendimento do banco responsável pelo pagamento.

O saque dos valores pode ser realizado em caixas eletrônicos, lotéricas ou agências bancárias, dependendo das regras de cada instituição financeira.

A possibilidade de escolha entre diferentes locais de saque facilita o acesso aos recursos, permitindo que todos retirem seus pagamentos sem dificuldades.

Calendário de pagamentos do INSS para março

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento são as seguintes:

Número final 1 : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Número final 2 : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Número final 3 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro Número final 4 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro Número final 5 : 28 de fevereiro

: 28 de fevereiro Número final 6 : 6 de março

: 6 de março Número final 7 : 7 de março

: 7 de março Número final 8 : 10 de março

: 10 de março Número final 9 : 11 de março

: 11 de março Número final 0: 12 de março

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, as datas de pagamento são as seguintes:

Finais 1 e 6 : 6 de março

: 6 de março Finais 2 e 7 : 7 de março

: 7 de março Finais 3 e 8 : 10 de março

: 10 de março Finais 4 e 9 : 11 de março

: 11 de março Finais 5 e 0: 12 de março

É importante que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento e sigam as orientações para o saque, garantindo que não percam a oportunidade de acessar os recursos.

Manter-se informado é uma maneira de planejar suas finanças de forma mais eficaz, aproveitando a antecipação para organizar os gastos com antecedência.

Se você quer entender melhor como essas mudanças podem afetar suas finanças ou deseja saber mais sobre outros benefícios oferecidos, continue acompanhando as informações que trazemos para você.

