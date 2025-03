Beneficiários do INSS podem receber o pagamento mais cedo

A antecipação do pagamento do INSS garante que os beneficiários recebam antes do Carnaval. Confira as datas e saiba quando receber.

Boa notícia: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento antecipado da folha referente ao mês de fevereiro.

De maneira geral, os pagamentos antecipados beneficiam 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios.

O objetivo dessa antecipação foi garantir que o pagamento acontecesse sem imprevistos durante o período de Carnaval, quando alguns depósitos seriam feitos nos dias 10, 11 e 12 de março.

Os segurados do INSS já podem contar com o pagamento antecipado de fevereiro. Fique por dentro das datas e verifique se você será beneficiado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à antecipação?

Os beneficiários que têm direito ao pagamento antecipado podem consultar sua elegibilidade verificando o número do cartão de benefício.

O critério utilizado pelo INSS é baseado no algarismo anterior ao dígito verificador do número do cartão de benefício, o qual determina a data exata do crédito.

Para saber se o pagamento será feito de forma antecipada, basta consultar o calendário do INSS e verificar a data de acordo com o número de NIS (Número de Identificação Social).

Com essa antecipação, o INSS planejou pagar os valores de fevereiro a mais de 25 milhões de segurados, incluindo aqueles que já estavam programados para receber normalmente.

Ao todo, o total investido na folha de fevereiro supera R$ 82 bilhões, o que representa um grande aporte financeiro para os segurados.

Confira também:

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do INSS para fevereiro de 2025 segue o seguinte cronograma:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Final 7 : 07 de março

: 07 de março Final 8 : 10 de março

: 10 de março Final 9 : 11 de março

: 11 de março Final 0: 12 de março

Beneficiários que recebem mais de um salário mínimo:

Final 2 e 7 : 07 de março

: 07 de março Final 3 e 8 : 10 de março

: 10 de março Final 4 e 9 : 11 de março

: 11 de março Final 5 e 0: 12 de março

Como consultar o pagamento?

Para verificar a data de pagamento e os valores a serem recebidos, os segurados podem utilizar o aplicativo Meu INSS ou acessar o site.

Na seção Extrato de Pagamento, é possível consultar todas as informações detalhadas sobre os depósitos.

Caso prefira, os segurados também podem entrar em contato com a Central 135 para obter informações adicionais sobre valores e datas de recebimento.

Apesar das alterações no calendário, o INSS garante que todos os pagamentos serão feitos sem prejuízo aos beneficiários.

Para aqueles que recebem por meio de instituições bancárias, o valor pode ser movimentado através do aplicativo do banco ou sacado de acordo com a disponibilidade da conta.

Manter-se informado sobre as datas de pagamento e os valores recebidos é extremamente importante para os beneficiários do INSS.

Isso facilita o planejamento financeiro e assegura que o trabalhador possa usufruir dos seus direitos sem maiores complicações.

A informação atualizada permite que as pessoas saibam exatamente quando esperar o depósito em sua conta e quando poderão realizar o saque.

Caso você seja beneficiário do INSS, é importante verificar se o seu pagamento será feito de forma antecipada.

Para isso, consulte o calendário de pagamentos e observe se seu número do NIS corresponde a algum dos números que terão o pagamento antecipado.

Não deixe de acompanhar também as atualizações sobre os pagamentos e garanta que seus direitos sejam respeitados.