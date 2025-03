Veja quando o Bolsa Família será pago em março e como consultar seu benefício

Saiba as datas de pagamento do Bolsa Família em março e como consultar o valor do seu benefício no aplicativo. Veja quem pode receber e os critérios exigidos.

O Bolsa Família é um programa social que ajuda milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Em março de 2025, os pagamentos seguirão um novo cronograma, garantindo que os beneficiários recebam os valores conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS).

Além das datas de pagamento, muitas pessoas têm dúvidas sobre a atualização do aplicativo do Bolsa Família e os valores que serão pagos.

Por isso, é importante entender como consultar as informações e quais são os critérios para continuar recebendo o benefício.

O Bolsa Família de março já tem calendário definido. Veja quando o pagamento será feito e como conferir os valores no aplicativo do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamento do Bolsa Família em março

Os depósitos do Bolsa Família serão feitos entre os dias 18 e 31 de março, de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário. Confira o cronograma completo:

NIS final 1 – 18 de março (terça-feira)

– 18 de março (terça-feira) NIS final 2 – 19 de março (quarta-feira)

– 19 de março (quarta-feira) NIS final 3 – 20 de março (quinta-feira)

– 20 de março (quinta-feira) NIS final 4 – 21 de março (sexta-feira)

– 21 de março (sexta-feira) NIS final 5 – 24 de março (segunda-feira)

– 24 de março (segunda-feira) NIS final 6 – 25 de março (terça-feira)

– 25 de março (terça-feira) NIS final 7 – 26 de março (quarta-feira)

– 26 de março (quarta-feira) NIS final 8 – 27 de março (quinta-feira)

– 27 de março (quinta-feira) NIS final 9 – 28 de março (sexta-feira)

– 28 de março (sexta-feira) NIS final 0 – 31 de março (segunda-feira)

Em casos de emergências, como desastres naturais, o governo pode antecipar os pagamentos para as regiões afetadas.

Confira também:

Atualização do aplicativo do Bolsa Família

A partir do dia 11 de março, os beneficiários poderão consultar no aplicativo Bolsa Família o valor da parcela do mês. Essa atualização permite que cada família saiba antecipadamente o que será depositado.

No app, também é possível verificar se houve algum bloqueio no benefício, o que pode ocorrer caso o governo identifique inconsistências no cadastro ou descumprimento das regras do programa.

Valores do Bolsa Família em março

O valor base do Bolsa Família segue em R$ 600, mas há adicionais para famílias que se enquadram em certas condições:

Benefício Primeira Infância : R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos

: R$ 150 para cada criança de Benefício Variável Familiar : R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos , gestantes e mães que amamentam

: R$ 50 para crianças e adolescentes , gestantes e mães que amamentam Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para bebês de até 6 meses

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, é necessário atender aos critérios do programa, que incluem:

Estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico)

Ter renda per capita de até R$ 218 mensais

Manter os dados cadastrais sempre atualizados

Cumprir as exigências do programa, como acompanhamento escolar e de saúde

Se houver qualquer mudança na renda ou na composição da família, é preciso atualizar as informações nos postos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para evitar bloqueios no benefício.

A revisão dos cadastros é feita pelo governo para garantir que o Bolsa Família atenda quem realmente precisa. Por isso, as famílias devem manter os dados sempre corretos.

A atualização deve ser feita pelo menos a cada dois anos

Pode ser solicitada a qualquer momento caso haja mudanças na família

Deve ser feita nos CRAS ou postos do Cadastro Único

São exigidos documentos de todos os membros da família

Regras para continuar recebendo o benefício

O governo estabelece algumas exigências para que os beneficiários continuem recebendo o Bolsa Família. Essas regras são chamadas de condicionalidades e incluem:

Educação : crianças e adolescentes de 6 a 15 anos precisam ter pelo menos 85% de frequência escolar . Já os jovens de 16 e 17 anos devem ter 75% de presença .

: crianças e adolescentes de precisam ter . Já os jovens de devem ter . Saúde : crianças menores de 7 anos precisam estar com o calendário vacinal em dia, além de passar pelo acompanhamento de crescimento. Gestantes também devem fazer o pré-natal.

: crianças menores de precisam estar com o calendário vacinal em dia, além de passar pelo acompanhamento de crescimento. Gestantes também devem fazer o pré-natal. Assistência social: crianças e adolescentes em situação de risco devem participar de atividades socioeducativas com frequência mínima de 85%.

O não cumprimento dessas regras pode levar ao bloqueio ou até mesmo ao cancelamento do benefício.