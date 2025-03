Segurados do INSS podem solicitar antecipação de benefício; veja quem tem direito

INSS permite antecipação de benefício para segurados em locais afetados por calamidade. Veja como funciona e quem pode solicitar esse pagamento especial.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem um papel importante na vida de milhões de brasileiros, garantindo o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios.

Além disso, também apoia famílias que enfrentam dificuldades financeiras, funcionando como uma rede de proteção em momentos difíceis.

Diante de crises, o INSS adota medidas emergenciais para facilitar o acesso a benefícios. Essas ações são especialmente voltadas para segurados que vivem em locais afetados por desastres naturais ou outras situações de calamidade pública reconhecidas oficialmente.

Aposentados e pensionistas do INSS podem ter acesso antecipado a pagamentos em situações de emergência. Entenda como pedir e quais são as regras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Antecipação de benefícios em casos de calamidade

Quando uma região é atingida por uma calamidade pública, o INSS permite que os segurados tenham acesso antecipado a uma parcela extra do benefício mensal.

O valor adiantado é o mesmo que o segurado já recebe normalmente e pode ser usado para cobrir despesas urgentes.

Esse adiantamento pode ser uma solução rápida para quem enfrenta dificuldades financeiras, mas não acontece de forma automática.

O segurado precisa solicitar o benefício diretamente no banco onde recebe o pagamento. Esse procedimento garante que o dinheiro chegue às mãos de quem realmente precisa.

Quem pode solicitar a antecipação?

A medida é voltada para aposentados e pensionistas que recebem benefícios de longo prazo. No entanto, auxílios temporários, como o auxílio-doença e o salário-maternidade, não estão incluídos na antecipação.

O INSS criou critérios específicos para garantir que o recurso seja disponibilizado apenas para quem se enquadra nas regras do programa. Dessa forma, a medida se mantém eficiente e direcionada para aqueles que mais precisam.

Como funciona o pagamento e a devolução?

O valor antecipado é depositado diretamente na conta bancária do segurado, sem qualquer desconto ou acréscimo no momento do recebimento. É importante lembrar que não se trata de um pagamento extra, mas sim de um adiantamento do valor que já seria pago futuramente.

A devolução acontece de forma automática, com descontos mensais nos pagamentos seguintes. O segurado pode quitar o valor de forma parcelada, em até 36 meses, sem cobrança de juros. O objetivo dessa regra é evitar qualquer impacto maior no orçamento do beneficiário.

Como solicitar a antecipação do benefício?

O processo para solicitar o adiantamento é simples, mas exige atenção a alguns detalhes. Veja o passo a passo:

Verifique se sua cidade está em estado de calamidade pública – A antecipação só é permitida para moradores de regiões que tiveram o decreto oficial de calamidade reconhecido pelo governo. Confira se você tem direito ao benefício – Apenas aposentados e pensionistas podem solicitar o adiantamento. Quem recebe benefícios temporários não está incluído. Solicite diretamente no banco – O pedido deve ser feito na instituição financeira onde o segurado já recebe seu benefício mensal. Aguarde o depósito – Após a solicitação, o valor será creditado automaticamente na conta informada.

O INSS orienta que os segurados acompanhem seus dados cadastrais e atualizem suas informações sempre que necessário, evitando problemas no pagamento do benefício.

Onde consultar o saldo disponível?

Os segurados podem conferir seus pagamentos e verificar valores disponíveis pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS – Permite o acesso ao extrato de pagamentos pelo celular.

– Permite o acesso ao extrato de pagamentos pelo celular. Site oficial do INSS – Mostra informações detalhadas sobre o benefício.

– Mostra informações detalhadas sobre o benefício. Central de atendimento 135 – Atendimento telefônico de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para acessar, é necessário informar CPF e dados cadastrais.

A antecipação de benefícios do INSS pode ser uma alternativa importante para quem passa por momentos de dificuldade financeira. O segurado deve ficar atento às regras, acompanhar os canais oficiais e garantir que sua solicitação seja feita corretamente.