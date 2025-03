Março traz uma oportunidade imperdível para sacar fundos do FGTS! Veja se você pode aproveitar

Saque do FGTS está liberado para trabalhadores demitidos sem justa causa. Confira as datas de pagamento e saiba como acessar seu saldo.

A partir do dia 6 de março, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa poderão acessar o saldo dos seus fundos.

O Governo Federal confirmou que os pagamentos começam nesta data, oferecendo uma oportunidade importante para aqueles que precisam recuperar parte dos recursos retidos.

A medida será formalizada por meio de uma Medida Provisória, que deve ser divulgada nas próximas horas, conforme anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa liberação é uma resposta às dificuldades financeiras que muitos trabalhadores enfrentam após a rescisão de seus contratos.

Quem tem direito ao saque do FGTS?

O valor do saque está disponível para os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS, mas que perderam o direito ao saque rescisório devido à demissão sem justa causa.

Para acessar esse valor, é necessário seguir o calendário de pagamentos que será disponibilizado pelo governo.

Quem tem saldo superior a R$ 3 mil receberá a segunda parcela do saque em junho, e não em março. Esse detalhe deve ser considerado pelos trabalhadores ao planejarem suas finanças pessoais após a demissão.

Além disso, o calendário de pagamentos pode variar de acordo com o valor disponível para saque, e as datas devem ser observadas com atenção.

Calendário de pagamentos do FGTS

O pagamento será realizado de acordo com o valor disponível para saque. Para quem tem valores de até R$ 3 mil, os pagamentos começam da seguinte forma:

6 de março (quinta-feira) : Para trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril ;

: Para trabalhadores ; 7 de março (sexta-feira) : Para trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto ;

: Para trabalhadores ; 10 de março (segunda-feira): Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Já para valores superiores a R$ 3 mil, que correspondem à segunda parcela do saque, o calendário de pagamentos será o seguinte:

17 de junho (terça-feira) : Para trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril ;

: Para trabalhadores ; 18 de junho (quarta-feira) : Para trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto ;

: Para trabalhadores ; 20 de junho (quinta-feira): Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Como receber o pagamento?

Os valores do FGTS poderão ser retirados diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.

Para quem possui conta bancária, o saldo será transferido automaticamente para a conta da Caixa Econômica Federal ou de outros bancos. Essa rapidez no processo facilita o acesso dos trabalhadores aos recursos, evitando que enfrentem mais dificuldades financeiras.

Vale lembrar que o aplicativo do FGTS, que estava fora do ar desde 26 de fevereiro, voltará a funcionar no mesmo dia da liberação dos saques, permitindo que os trabalhadores acessem os serviços com mais facilidade.

Se você se encaixa nas condições para o saque do FGTS, aproveite essa oportunidade para garantir o auxílio financeiro que pode ser muito importante em um momento de transição no emprego.

Fique atento às datas do seu calendário de pagamento e não deixe de garantir seus direitos. Para mais informações, consulte os canais oficiais