FGTS tem novidade ANIMADORA! Mais de R$ 3 mil LIBERADOS para 12,2 milhões de brasileiros

O pagamento do saldo bloqueado do FGTS começa em 6 de março. Veja quem pode sacar e como garantir seu pagamento.

Na última quinta-feira, dia 6 de março de 2025, a Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do saldo bloqueado do FGTS.

A novidade vai beneficiar aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. A liberação total chega a R$ 12 bilhões, graças a uma Medida Provisória (MP) que facilita o acesso aos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Cada beneficiário poderá receber até R$ 3 mil, proporcionando um alívio financeiro para milhões de brasileiros. Veja mais detalhes a seguir.

Milhões de trabalhadores vão receber o saldo bloqueado do FGTS. Fique atento às datas e saiba como realizar o saque.

Quem pode sacar o FGTS?

A liberação é destinada a trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário ou foram demitidos sem justa causa.

Antes dessa mudança, o saldo rescisório do FGTS estava disponível apenas em uma parcela anual. Agora, os trabalhadores que perderam o emprego entre 2020 e 28 de fevereiro de 2025 podem retirar o saldo que estava bloqueado.

Contudo, se o trabalhador for demitido após essa data e optar pelo saque-aniversário, não poderá acessar o saldo rescisório.

Além disso, quem já antecipou valores do saque-aniversário por meio de empréstimos não poderá realizar o saque, pois esses valores foram usados como garantia.

Calendário de pagamentos do FGTS

Os pagamentos são realizados conforme a conta do trabalhador na Caixa Econômica Federal e o valor disponível para saque.

Em março, cada beneficiário poderá retirar até R$ 3 mil. Quem tem valores superiores precisará aguardar uma próxima fase do pagamento.

Para clientes da Caixa, os depósitos serão feitos diretamente nas contas correntes ou poupanças. O cronograma de pagamento é o seguinte:

6 de março : pagamento de até R$ 3 mil .

: pagamento de até . O valor superior a R$ 3 mil será depositado em até 110 dias após a MP, com previsão para junho de 2025.

Para não clientes da Caixa, os saques podem ser feitos nas agências da Caixa ou casas lotéricas. O calendário para esse grupo é o seguinte:

6 de março : nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril.

: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. 7 de março : para aniversariantes de maio, junho, julho e agosto.

: para aniversariantes de maio, junho, julho e agosto. 10 de março: para quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro.

A segunda parcela, referente aos valores acima de R$ 3 mil, será liberada em até 110 dias, com previsão de pagamento para junho de 2025.

Como realizar o saque do FGTS?

Os trabalhadores podem verificar o saldo disponível pelo aplicativo do FGTS, no site da Caixa ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Caso o saque seja realizado presencialmente, será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Essa medida traz um alívio financeiro importante para muitos trabalhadores que estavam enfrentando dificuldades para acessar os recursos acumulados em seus fundos de garantia. Se você se encaixa nos critérios, é importante aproveitar essa oportunidade de acessar seu FGTS.

Fique atento às datas e não deixe de garantir essa ajuda financeira. Compartilhe essa informação com amigos e familiares que possam ser beneficiados e ajude-os a ficar cientes de seus direitos.