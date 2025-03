A data do seu PIS/PASEP está chegando! Descubra quando você vai receber

Fique atento às datas de pagamento do PIS/PASEP em 2025. Consulte se você tem direito ao abono e saiba como fazer o saque.

Em 2025, o abono salarial PIS/PASEP será uma ajuda financeira importante para os trabalhadores brasileiros. O valor do benefício será calculado de acordo com o salário-mínimo vigente, que será de R$ 1.518.

A partir de fevereiro, os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial. Essa consulta pode ser feita de maneira simples e rápida através de diversos canais.

Você pode acessar as informações pela Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br, ou ainda por meio da Central de Atendimento Alô Trabalho pelo telefone 158. A consulta também pode ser realizada nas Superintendências Regionais do Trabalho.

O pagamento do PIS/PASEP 2025 já tem datas definidas. Confira o calendário e entenda como será feito o depósito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao PIS/PASEP em 2025?

Para ter direito ao abono salarial em 2025, o trabalhador precisa atender a algumas condições. Primeiramente, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, ou seja, em 2023.

Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma média de até dois salários-mínimos por mês durante esse período e ser inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Outro ponto importante é que as informações do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) devem estar corretas, e isso deve ser feito pelo empregador.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP

O pagamento do abono salarial será realizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Veja abaixo as datas de pagamento para 2025:

Nascidos em janeiro : 17 de fevereiro

: 17 de fevereiro Nascidos em fevereiro : 17 de março

: 17 de março Nascidos em março e abril : 15 de abril

: 15 de abril Nascidos em maio e junho : 15 de maio

: 15 de maio Nascidos em julho e agosto : 16 de junho

: 16 de junho Nascidos em setembro e outubro : 15 de julho

: 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

É importante ficar atento a essas datas, pois o pagamento será feito conforme o mês de nascimento de cada pessoa.

Como é feito o pagamento do PIS/PASEP?

O pagamento do abono salarial será realizado de maneiras diferentes, dependendo do banco com o qual o trabalhador tem vínculo.

Se o trabalhador tem conta na Caixa Econômica Federal, o valor será depositado diretamente na conta do beneficiário.

Para os trabalhadores que são correntistas do Banco do Brasil, o pagamento será feito de forma priorizada, seja por crédito em conta, PIX, transferência TED ou até mesmo presencialmente nas agências.

Já para quem não tem conta bancária em nenhum desses bancos, a Poupança Social Digital será criada automaticamente pela Caixa Econômica para que o pagamento seja feito.

O governo estima que cerca de 25,8 milhões de pessoas serão beneficiadas com o abono salarial em 2025, uma oportunidade importante de suporte financeiro.

Por isso, é fundamental estar atento às datas de pagamento e verificar se você se encaixa nos requisitos para receber o abono.

Fique de olho nas datas e nos canais oficiais para garantir que você consiga receber o seu abono salarial sem problemas. Para mais informações, acesse os canais oficiais e tire suas dúvidas. Compartilhe essas informações com amigos e familiares que também podem ser beneficiados com esse importante auxílio.