Como fica o calendário de pagamentos de salários após o Carnaval? Confira

O carnaval pode afetar o calendário de pagamentos em 2025. Fique atento às novas datas para evitar surpresas.

O carnaval, a maior festa popular do Brasil, tem um grande impacto no calendário de pagamentos de salários e benefícios.

Embora o carnaval não seja um feriado nacional, ele afeta o funcionamento dos bancos, o pagamento de salários, aposentadorias e até os benefícios sociais.

Em 2025, esse impacto foi ainda mais forte, já que o carnaval ocorreu no início de março, o que gerou ajustes no cronograma de pagamentos. Se você está aguardando seu pagamento, é importante entender as mudanças que ocorrerão e como planejar suas finanças para evitar surpresas.

Entenda como o carnaval pode alterar os pagamentos de salários e benefícios em 2025. Confira as mudanças. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando os salários devem cair na conta?

Devido à celebração do carnaval, o pagamento de fevereiro sofreu algumas alterações. O quinto dia útil, que normalmente é a referência para os depósitos, foi afetado. Confira como ficará o calendário de pagamentos:

Cidades onde o carnaval é feriado : O pagamento será realizado em 10 de março , que cairá numa segunda-feira .

: O pagamento será realizado em , que cairá numa . Cidades onde o carnaval não é feriado : O pagamento será feito em 6 de março , que será uma quinta-feira , considerando que o sábado anterior conta como dia útil .

: O pagamento será feito em , que será uma , considerando que o sábado anterior conta como . Empresas que pagam no dia 5: Algumas empresas anteciparam os depósitos para o dia 5 de março, o que pode significar que você já tenha recebido o pagamento.

Funcionamento dos bancos

Durante o carnaval, as agências bancárias ficaram fechadas nos dias 3 e 4 de março. No entanto, o atendimento foi retomado na quarta-feira (5), a partir das 12h.

Para garantir o atendimento mínimo, em alguns locais o horário de funcionamento foi antecipado, fechando às 15h ao invés das 17h, como é habitual.

Por isso, se você precisa resolver algum assunto bancário, é importante ficar atento a essas mudanças para evitar contratempos.

O caso do INSS

Os beneficiários do INSS também foram impactados pelo carnaval. Normalmente, os pagamentos de fevereiro se estendem até o dia 12 de março, mas, devido à proximidade do carnaval, as datas de pagamento foram antecipadas. O novo cronograma para os pagamentos ficou da seguinte forma:

Quem recebe até um salário mínimo : Final 8: 6 de março Final 9: 6 de março Final 0: 7 de março

: Quem recebe mais de um salário mínimo : Finais 3 e 8: 6 de março Finais 4 e 9: 6 de março Finais 5 e 0: 7 de março

:

Portanto, se você é aposentado ou pensionista, fique atento às novas datas para garantir que o pagamento seja feito corretamente.

O Bolsa Família e o Carnaval

Ao contrário de outros pagamentos, o Bolsa Família não foi afetado pelo carnaval. Em fevereiro, os benefícios foram pagos entre os dias 17 e 29, enquanto em março, as liberações ocorrerão entre 18 e 28. O governo federal mantém a prática de pagar o benefício nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Isso significa que, mesmo com o carnaval, o calendário do Bolsa Família segue sem alterações.

Entendendo o carnaval

Embora o carnaval seja uma festa de grande importância para os brasileiros, é importante lembrar que ele não é um feriado nacional.

A terça-feira de carnaval é considerada um dia útil na maior parte do Brasil, a não ser que um decreto local defina como feriado.

Em cidades como Rio de Janeiro, o carnaval é feriado, enquanto em outras, como São Paulo, é um ponto facultativo. Para saber como a data afeta sua cidade, é preciso verificar com a gestão municipal local.

Próximos feriados do ano

Em 2025, o Brasil terá 11 feriados nacionais e alguns pontos facultativos. Confira os próximos feriados e como eles podem impactar seus pagamentos e planejamento financeiro:

Abril 18 (sexta-feira): Sexta-feira Santa 20 (domingo): Páscoa 21 (segunda-feira): Tiradentes

Maio 1º (quinta-feira): Dia do Trabalho

Junho 19 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro 7 (domingo): Independência do Brasil

Outubro 12 (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro 2 (domingo): Finados 15 (sábado): Proclamação da República 20 (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro 24 (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h) 25 (quinta-feira): Natal 31 (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 14h)



Estar atento às datas de pagamento e aos feriados é importante para o seu planejamento financeiro. Aproveite para se organizar e garantir que não haja imprevistos.