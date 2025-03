Aumente suas chances de receber o Auxílio Gás com as novas regras

O Auxílio Gás de 2025 traz novas regras e amplia o alcance do benefício. Veja quem tem direito e quando será o próximo pagamento.

O Auxílio Gás foi criado para ajudar a aliviar o peso do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda.

Este programa social, promovido pelo governo federal, continua sendo uma importante ferramenta para garantir a segurança alimentar e o bem-estar dos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Em 2025, novas regras foram implementadas, incluindo a inclusão de mais grupos, além da necessidade de manter o Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizado. Essas mudanças são cruciais para aqueles que desejam continuar recebendo este auxílio fundamental.

Conheça as mudanças do Auxílio Gás 2025 e saiba como garantir o benefício. Não perca o prazo e confira os detalhes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Auxílio Gás em 2025?

Para ter acesso ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no CadÚnico, que é a base de dados utilizada pelo governo para selecionar as famílias que podem receber benefícios sociais. Além disso, os interessados devem atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

de até meio salário mínimo; Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ;

; Estar inscrito no Bolsa Família, que realiza revisões periódicas da situação socioeconômica das famílias.

A seleção dos beneficiários é feita automaticamente com base nas informações do CadÚnico, eliminando a necessidade de uma inscrição específica para o programa.

Para garantir o recebimento do benefício, é fundamental que os dados estejam sempre atualizados nos centros de referência da assistência social (CRAS).

Veja também:

Quais mudanças acontecem no Auxílio Gás em 2025?

O governo anunciou novas ampliações no programa para abranger um público ainda maior. As principais mudanças incluem:

Inclusão de famílias em situação de rua , desde que cadastradas no CadÚnico ;

, desde que cadastradas no ; Atendimento prioritário para comunidades indígenas e quilombolas , independentemente da renda per capita;

, independentemente da renda per capita; Assistência emergencial para famílias afetadas por desastres naturais, como enchentes e deslizamentos.

Essas alterações demonstram o compromisso do governo em garantir que aqueles que mais precisam tenham acesso ao gás de cozinha, promovendo assim a segurança alimentar e a dignidade para milhões de brasileiros.

Como consultar a seleção para o Auxílio Gás?

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados para o Auxílio Gás através de diferentes canais, que incluem:

Site oficial do Auxílio Gás : basta inserir o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) ;

: basta inserir o ou o ; Aplicativo Caixa Tem , na seção de benefícios sociais ;

, na seção de ; Agências da Caixa , lotéricas ou terminais de autoatendimento;

, lotéricas ou terminais de autoatendimento; Atendimento telefônico pelo número 111.

Caso o pagamento não seja identificado, o beneficiário deve procurar um CRAS para verificar possíveis pendências no cadastro.

Quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás?

O Auxílio Gás segue um calendário bimestral, com pagamentos realizados a cada dois meses. Como houve um repasse em fevereiro de 2025, não haverá novo pagamento em março. O próximo ciclo está programado para abril, conforme o cronograma oficial.

O valor do benefício é depositado diretamente na conta digital do Caixa Tem, podendo ser retirado em lotéricas, terminais eletrônicos e agências da Caixa. É importante que os beneficiários movimentem o valor dentro do prazo para não perder o direito ao saque.

Calendário anual do Auxílio Gás para 2025

Fevereiro : 17/02 a 28/02

: 17/02 a 28/02 Abril : 15/04 a 30/04

: 15/04 a 30/04 Junho : 16/06 a 30/06

: 16/06 a 30/06 Agosto : 18/08 a 29/08

: 18/08 a 29/08 Outubro : 20/10 a 31/10

: 20/10 a 31/10 Dezembro: 10/12 a 23/12

Com as novas diretrizes para 2025, a expansão do Auxílio Gás busca garantir que mais famílias tenham acesso ao gás de cozinha, promovendo maior equidade social e segurança alimentar em todo o país.

Se você deseja mais informações sobre o Auxílio Gás e como ele pode beneficiar sua família, não hesite em explorar todas as possibilidades que esse programa oferece.

Compartilhe este conhecimento com outras pessoas que possam se beneficiar e mantenha-se informado sobre os seus direitos e benefícios sociais!