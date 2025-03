Novo pagamento do Auxílio Gás confirmado! Saiba quem recebe e como sacar

O Auxílio Gás segue ajudando famílias de baixa renda em 2025. Veja quem pode receber, como se cadastrar e os cuidados para evitar golpes.

O Auxílio Gás, também chamado de Vale Gás, foi criado para ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O benefício foi instituído em 2021 e é uma iniciativa do governo federal para garantir que mais pessoas tenham acesso a esse item essencial.

Diante do aumento do custo de vida, esse programa se tornou uma ajuda importante para muitas famílias brasileiras.

A gestão do Auxílio Gás é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e a Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento. Para definir quem pode receber, o governo utiliza o Cadastro Único (CadÚnico).

O governo confirmou novas datas de pagamento do Auxílio Gás. Confira o valor atualizado, quem pode receber e como consultar sua elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para garantir que o auxílio seja destinado a quem realmente precisa, o governo definiu alguns critérios de elegibilidade. As famílias que podem receber o benefício são aquelas que atendem aos seguintes requisitos:

Estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico)

Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025)

Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O governo também dá prioridade para algumas famílias, como:

Famílias com renda mais baixa

Famílias com maior número de membros

Quem já recebe o Bolsa Família

Pessoas que atualizaram o CadÚnico nos últimos 24 meses

Mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas

Atenção: O Auxílio Gás não exige cadastro online. O registro é feito apenas presencialmente nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Caso veja anúncios pedindo informações pessoais em sites suspeitos, desconfie.

Qual o valor do Auxílio Gás em 2025?

O benefício tem o valor baseado na média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg. Inicialmente, o governo pagava 50% do valor médio, mas a partir de agosto de 2022, o auxílio passou a cobrir 100% do preço.

Em janeiro de 2025, o valor foi definido em R$ 107,65 e seguirá sendo ajustado conforme as mudanças no mercado.

Quando o Auxílio Gás é pago?

O governo realiza o pagamento do benefício a cada dois meses. Em 2025, as datas previstas para pagamento são:

Fevereiro

Abril

Junho

Agosto

Outubro

Dezembro

As datas exatas seguem o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. O calendário pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo Bolsa Família.

Como se cadastrar no Auxílio Gás?

O cadastro no programa é feito através do CadÚnico. Para se inscrever, é necessário seguir alguns passos:

Verificar se a família atende aos critérios de renda Localizar o CRAS mais próximo Reunir documentos como RG, CPF e comprovantes de residência e renda Fazer o cadastro no CRAS Aguardar a análise do governo

O governo cruza os dados cadastrados para definir quem receberá o benefício. Por isso, manter o CadÚnico atualizado é essencial para garantir o pagamento.

Como consultar o Auxílio Gás?

Os beneficiários podem verificar a situação do auxílio através de diferentes canais:

Aplicativo Bolsa Família – Acesso por CPF e senha

– Acesso por CPF e senha Aplicativo Caixa Tem – Permite visualizar os valores e movimentações

– Permite visualizar os valores e movimentações Telefone 111 da Caixa – Canal gratuito para informações sobre pagamentos

– Canal gratuito para informações sobre pagamentos Telefone 121 do Ministério da Cidadania – Atendimento para dúvidas gerais

– Atendimento para dúvidas gerais Site da Caixa – Disponibiliza informações sobre o status do benefício

É importante fazer a consulta antes das datas de pagamento para garantir que não haja problemas no recebimento.

Como sacar o Auxílio Gás?

O valor é liberado para o responsável familiar cadastrado no CadÚnico. As opções de pagamento incluem:

Depósito em conta bancária para quem já tem conta na Caixa

para quem já tem conta na Caixa Conta Poupança Social Digital , acessível pelo aplicativo Caixa Tem

, acessível pelo aplicativo Caixa Tem Cartão social, que pode ser usado para saque em lotéricas e terminais de autoatendimento

O benefício tem prazo de 120 dias para ser retirado. Se o saque não for feito dentro desse período, o valor será cancelado.

Como evitar golpes relacionados ao Auxílio Gás?

O programa não exige cadastro online e não cobra taxas para inscrição. Golpistas costumam criar páginas falsas para enganar pessoas que buscam informações sobre o benefício. Para evitar fraudes:

Desconfie de links compartilhados em redes sociais

Consulte apenas os canais oficiais do governo

Não forneça seus dados pessoais em sites desconhecidos

Verifique sempre se a página acessada pertence ao domínio gov.br

A melhor forma de garantir que o Auxílio Gás seja recebido corretamente é acompanhar as informações pelos canais oficiais e manter o CadÚnico atualizado.