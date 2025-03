BOLSA FAMÍLIA DE MARÇO: Veja quem recebe primeiro e quando o dinheiro cai

Os pagamentos do Bolsa Família de março já começaram. Veja quem recebe primeiro, os valores do benefício e como consultar sua situação no aplicativo oficial.

Os pagamentos do Bolsa Família de março já começaram a ser liberados, seguindo o cronograma oficial. Muitos beneficiários querem saber quais grupos terão prioridade no recebimento e como garantir que o valor seja pago corretamente.

O calendário segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), e famílias em situação mais vulnerável podem ter prioridade em casos especiais.

Para receber o benefício sem problemas, é importante entender os critérios de elegibilidade, os valores disponíveis e as datas de pagamento.

O governo confirmou o calendário do Bolsa Família para março. Saiba quem tem prioridade no pagamento e como verificar a liberação do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Bolsa Família em 2025?

Para participar do Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas regras definidas pelo governo. O principal critério é a renda per capita de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, há outras exigências, como:

Ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado

Manter crianças e adolescentes na escola

Cumprir o acompanhamento de saúde, incluindo vacinação e pré-natal para gestantes

Manter os dados atualizados no CadÚnico evita bloqueios e garante a continuidade do benefício.

Quanto o Bolsa Família paga?

O valor mínimo do benefício é R$ 600, mas pode ser maior dependendo da composição da família. Alguns valores extras podem ser adicionados, como:

R$ 150 por criança de 0 a 7 anos (Benefício Primeira Infância – BPI)

(Benefício Primeira Infância – BPI) R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos (Benefício Variável Familiar – BVF)

Calendário do Bolsa Família março 2025

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) divulgou o calendário oficial de pagamentos para março. Os valores começarão a ser pagos no dia 18 e seguirão até 31 de março, conforme o último número do NIS do beneficiário.

Confira as datas de pagamento:

NIS final 1 – 18 de março (terça-feira)

NIS final 2 – 19 de março (quarta-feira)

NIS final 3 – 20 de março (quinta-feira)

NIS final 4 – 21 de março (sexta-feira)

NIS final 5 – 24 de março (segunda-feira)

NIS final 6 – 25 de março (terça-feira)

NIS final 7 – 26 de março (quarta-feira)

NIS final 8 – 27 de março (quinta-feira)

NIS final 9 – 28 de março (sexta-feira)

NIS final 0 – 31 de março (segunda-feira)

Quem pode ter o pagamento antecipado?

Em algumas situações, o governo pode antecipar o pagamento do Bolsa Família. Isso acontece quando há eventos climáticos extremos ou calamidade pública. Para que isso ocorra, é preciso que:

A prefeitura ou o governo estadual façam o pedido de antecipação

O governo federal aprove a solicitação

O município seja incluído na lista de localidades com pagamento antecipado

Se aprovado, os beneficiários recebem o valor no primeiro dia do calendário, ou seja, 18 de março.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

A partir do dia 11 de março, os beneficiários poderão verificar se o pagamento foi autorizado. Para isso, basta acessar o aplicativo oficial do programa e seguir os passos:

Acesse o aplicativo Bolsa Família Faça login com CPF e senha Clique em “Consultar benefício” Confira o status do pagamento de março

Além do aplicativo, é possível consultar pelo Caixa Tem, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 111.

Dúvidas comuns sobre o Bolsa Família

Veja algumas perguntas frequentes sobre o programa:

1. O que acontece se o Bolsa Família não for sacado?

Se o benefício não for retirado em até 120 dias, o valor é devolvido ao governo. Se ficar seis meses sem saque, o Bolsa Família pode ser suspenso ou cancelado.

2. O Bolsa Família pode ser cancelado?

Sim. O benefício pode ser cancelado se a renda familiar ultrapassar o limite, se houver informações incorretas no Cadastro Único ou se as regras do programa não forem cumpridas, como vacinação e frequência escolar.

3. Como desbloquear o Bolsa Família?

Se o benefício for bloqueado, a família deve ir até um CRAS para atualizar o CadÚnico e verificar a possibilidade de reativação.

Acompanhar as informações oficiais e manter os dados atualizados no Cadastro Único é a melhor forma de garantir o pagamento sem problemas.