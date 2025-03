Aposentados e pensionistas do INSS terão novas datas de pagamento em março

O INSS alterou o calendário de pagamentos para março devido ao Carnaval. Veja as novas datas e como funcionará o atendimento nas agências.

O Carnaval de 2025 forçou o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a ajustar o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas.

As mudanças afetam tanto os segurados que recebem até um salário mínimo quanto aqueles com valores acima desse limite.

Os pagamentos seguirão um novo cronograma devido ao feriado, o que pode alterar o planejamento financeiro de muitos beneficiários. O calendário atualizado prolonga as datas de depósito, principalmente para quem recebe acima do salário mínimo.

Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos às mudanças no pagamento de março.

Novo calendário do INSS para março de 2025

Os segurados que ganham até um salário mínimo começam a receber no dia 24 de fevereiro, mas os depósitos serão pausados em 1º de março. O pagamento será retomado em 6 de março, estendendo-se até 12 de março.

Para quem recebe valores acima de um salário mínimo, o pagamento será feito entre 6 e 12 de março, representando um atraso em relação ao cronograma tradicional, que costuma ser realizado no início do mês.

Confira as datas atualizadas:

Quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro Final 2 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro Final 3 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro Final 4 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro Final 5 – 28 de fevereiro

– 28 de fevereiro Final 6 – 6 de março

– 6 de março Final 7 – 7 de março

– 7 de março Final 8 – 10 de março

– 10 de março Final 9 – 11 de março

– 11 de março Final 0 – 12 de março

Quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 6 de março

– 6 de março Finais 2 e 7 – 7 de março

– 7 de março Finais 3 e 8 – 10 de março

– 10 de março Finais 4 e 9 – 11 de março

– 11 de março Finais 5 e 0 – 12 de março

Funcionamento das agências do INSS no Carnaval

Durante o período de Carnaval, as agências do INSS terão um esquema especial de funcionamento. Confira as datas de atendimento:

3 e 4 de março – Agências fechadas.

– Agências fechadas. 5 de março (Quarta-feira de Cinzas) – Atendimento parcial a partir das 14h , somente para quem tem horário agendado .

– Atendimento parcial a partir das , somente para quem tem . 6 de março – Retorno ao funcionamento normal.

Enquanto as agências estiverem fechadas, os segurados podem utilizar os canais digitais do INSS, como:

Essas ferramentas permitem que os beneficiários consultem datas de pagamento, realizem agendamentos e tirem dúvidas sem precisar sair de casa.

Atenção ao novo calendário e ao funcionamento das agências evita contratempos e garante que os segurados recebam seus benefícios dentro do prazo correto.