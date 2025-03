GRANA EXTRA! Novos estudantes podem receber pelo Programa Pé-de-Meia em 2025

O Pé-de-Meia 2025 está com novo calendário de pagamentos. Veja quem pode receber os benefícios e quais são os valores previstos para este ano.

O Programa Pé-de-Meia, criado pelo governo federal, está expandindo sua atuação para alcançar um maior número de estudantes do ensino médio.

O objetivo principal da iniciativa é reduzir a evasão escolar e incentivar a permanência dos alunos na escola, garantindo apoio financeiro para jovens de baixa renda.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou recentemente as novas regras e o calendário de pagamentos para 2025, reforçando o compromisso de oferecer oportunidades educacionais e preparar os estudantes para o mercado de trabalho.

O governo anunciou mudanças no Pé-de-Meia e divulgou as datas de pagamento. Entenda como funciona o programa e quem tem direito aos incentivos.

O que é o Programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia foi lançado em 2024 como uma estratégia para fortalecer a educação e oferecer suporte financeiro a estudantes da rede pública.

O programa funciona como uma espécie de poupança escolar, distribuindo incentivos financeiros ao longo do ano para estimular o desempenho acadêmico e a continuidade nos estudos.

Quem pode participar do Pé-de-Meia?

O programa é voltado para estudantes matriculados no ensino médio da rede pública que pertencem a famílias de baixa renda. Para ser elegível, o aluno precisa atender a alguns requisitos:

Ter CPF ativo

Estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico)

Confirmar matrícula no início do ano letivo

Manter frequência mínima de 80% nas aulas

Participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

Valores e benefícios oferecidos

Os estudantes recebem os pagamentos ao longo do ano, distribuídos da seguinte forma:

R$ 200 na matrícula – Incentivo para garantir a presença no início do ano letivo.

– Incentivo para garantir a presença no início do ano letivo. R$ 1.800 ao longo do ano – Valor dividido em nove parcelas mensais, condicionado à frequência escolar.

– Valor dividido em nove parcelas mensais, condicionado à frequência escolar. R$ 1.000 como bônus de conclusão – Pago ao fim do ano letivo para alunos aprovados.

– Pago ao fim do ano letivo para alunos aprovados. R$ 200 pela participação no Enem – Valor adicional para incentivar a realização do exame.

Para receber o bônus de conclusão, é necessário que o aluno tenha aprovação no final do ano letivo e participe do Enem.

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia 2025

O MEC divulgou as datas dos repasses para os estudantes ao longo do ano. O primeiro pagamento será realizado entre 31 de março e 7 de abril, referente ao incentivo de matrícula.

Parcelas mensais do incentivo por frequência:

1ª parcela: até 30 de abril

até 30 de abril 2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho

26 de maio a 2 de junho 3ª parcela: até 30 de junho

até 30 de junho 4ª parcela: 1 a 28 de julho

1 a 28 de julho 5ª parcela: 22 a 29 de setembro

22 a 29 de setembro 6ª parcela: 20 a 27 de outubro

20 a 27 de outubro 7ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro

25 de novembro a 2 de dezembro 8ª parcela: 22 a 30 de dezembro

22 a 30 de dezembro 9ª parcela: 2 a 9 de fevereiro de 2026

Bônus de conclusão e Enem:

O pagamento de R$ 1.200 para os alunos aprovados e que realizaram o Enem será feito entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.

Inclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O Pé-de-Meia também contempla estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com um incentivo total de R$ 900, pago em quatro parcelas:

1ª parcela: até 30 de abril

até 30 de abril 2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho

26 de maio a 2 de junho 3ª parcela: até 30 de junho

até 30 de junho 4ª parcela: 1 a 28 de julho

Como os pagamentos são realizados?

Os valores são depositados automaticamente em contas poupança digitais abertas pela Caixa Econômica Federal. Essas contas não têm custos de manutenção e permitem saques e transferências.

Os beneficiários podem acompanhar os pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem ou pelos canais de atendimento da Caixa. É importante manter os dados atualizados para evitar problemas no recebimento dos valores.

Expansão do programa para estudantes do ensino técnico

Uma nova proposta sugere a inclusão dos estudantes do ensino técnico no Pé-de-Meia. A ideia é ampliar o alcance do programa e incentivar a formação profissional, garantindo apoio financeiro para aqueles que optam por uma trajetória mais especializada.

A inclusão desses alunos pode trazer benefícios como:

Redução da evasão escolar no ensino técnico

Maior incentivo à qualificação profissional

Aumento das oportunidades de emprego para jovens de baixa renda

Reforço no desenvolvimento de mão de obra qualificada

O governo estuda essa ampliação para fortalecer o setor técnico e tornar a educação profissional mais acessível para os jovens brasileiros.

O Programa Pé-de-Meia 2025 continua sendo uma ferramenta importante para estimular a permanência dos estudantes no ensino médio. Fique atento ao calendário de pagamentos e aproveite os benefícios oferecidos.