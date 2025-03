Governo suspende novo saque do FGTS; veja as regras e quem pode retirar

A proposta que permitiria novos saques do FGTS foi suspensa. Veja quais são as regras atuais e como consultar o saldo disponível.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, garantindo acesso a valores em situações específicas.

Recentemente, um projeto de lei buscava ampliar as possibilidades de saque, permitindo retiradas em casos de nascimento ou adoção de filhos. No entanto, a proposta foi suspensa após discussões na Câmara dos Deputados.

O objetivo do projeto era permitir que trabalhadores acessassem o FGTS em momentos importantes da vida familiar. Atualmente, os saques só são liberados em situações como aposentadoria, demissão sem justa causa e doenças graves.

Apesar do interesse na mudança, o governo optou por adiar a votação devido ao possível impacto financeiro, estimado em R$ 63 bilhões.

O projeto que ampliaria as opções de saque do FGTS foi adiado. Entenda os motivos e veja em quais situações o benefício pode ser retirado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando é possível sacar o FGTS?

A Caixa Econômica Federal estabelece regras claras sobre os momentos em que o FGTS pode ser retirado. Veja algumas situações permitidas:

Demissão sem justa causa

Término de contrato por tempo determinado

Fechamento da empresa

Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior

Aposentadoria

Situações de calamidade pública

Falecimento do trabalhador

Idade igual ou superior a 70 anos

Trabalhadores com doenças graves, como HIV/AIDS ou câncer

O que muda com a suspensão do projeto?

Se fosse aprovado, o projeto permitiria que pais pudessem sacar parte do FGTS após o nascimento ou adoção de filhos.

A proposta gerou discussões sobre o impacto financeiro, já que o valor disponível no fundo tem um papel importante na economia do país.

Com a suspensão, as regras de saque permanecem as mesmas. No entanto, as discussões sobre o tema devem continuar, e mudanças podem acontecer no futuro.

Por que o governo adiou a votação?

A principal preocupação do governo é o impacto que a liberação de novos saques poderia causar no equilíbrio financeiro do FGTS.

O fundo é utilizado para financiar projetos habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, e outras iniciativas voltadas para trabalhadores.

O adiamento não significa que a proposta será descartada, mas sim que haverá mais estudos sobre a viabilidade da mudança. Enquanto isso, é importante que os trabalhadores fiquem atentos a possíveis atualizações.

Se você quer saber mais sobre seus direitos em relação ao FGTS ou precisa consultar sua conta, é possível acessar as informações pelo aplicativo FGTS ou diretamente no site da Caixa Econômica Federal.