Dinheiro NA CONTA! Abono Salarial de até R$ 1.518 será pago em março de 2025

O pagamento do PIS/PASEP já começou e muitos trabalhadores podem sacar. Veja como consultar o benefício e quais são as formas de saque disponíveis.

O abono salarial PIS/PASEP já está sendo pago, garantindo um valor que pode chegar a R$ 1.518 para trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos.

De maneira geral, o benefício é uma ajuda esperada por muitos, tornando-se um suporte financeiro que pode contribuir no dia a dia.

Para garantir o recebimento, é importante verificar quem tem direito, o calendário de pagamento e as formas de saque. Confira a seguir.

O abono salarial de 2025 pode chegar a R$ 1.518. Confira o calendário de pagamento, quem tem direito e onde sacar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o abono PIS/PASEP?

O abono salarial é um pagamento anual feito para trabalhadores que atendem a algumas condições. Esse direito é garantido para quem está cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Embora os dois programas sejam parecidos, existe uma diferença importante:

O PIS é destinado a trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal .

é destinado a trabalhadores do setor privado e é pago pela . O PASEP atende servidores públicos e os pagamentos são feitos pelo Banco do Brasil.

Confira também:

Valor do abono salarial PIS/PASEP em 2025

O valor do benefício depende do tempo de trabalho com carteira assinada no ano de 2023. Quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base recebe o valor cheio de R$ 1.518. Já quem trabalhou menos tempo recebe um valor proporcional.

Como sacar o abono salarial PIS/PASEP?

O pagamento varia de acordo com o programa ao qual o trabalhador está vinculado:

Para quem recebe o PIS (setor privado):

Quem tem conta na Caixa pode receber direto na conta.

pode receber direto na conta. Quem não tem conta pode acessar pelo Caixa Tem , na Poupança Social Digital.

, na Poupança Social Digital. Também é possível sacar nos caixas eletrônicos, casas lotéricas e agências da Caixa.

Para quem recebe o PASEP (servidores públicos):

Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta.

recebem direto na conta. Quem não tem conta pode transferir via TED ou PIX .

. Também é possível sacar o valor diretamente nas agências do Banco do Brasil.

Documentos necessários para sacar o abono

Para retirar o benefício, é importante levar os documentos exigidos:

Documento oficial com foto (RG ou CNH).

(RG ou CNH). Número do PIS/PASEP .

. Carteira de Trabalho (física ou digital).

Quem tem direito ao abono salarial em 2025?

Para receber o abono salarial neste ano, o trabalhador precisa atender a alguns critérios:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2023 .

. Ter recebido, no máximo, dois salários mínimos por mês no ano-base.

por mês no ano-base. Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos .

. Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Calendário do pagamento do PIS/PASEP 2025

O pagamento será feito conforme o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas:

17 de fevereiro: nascidos em janeiro

nascidos em janeiro 17 de março: nascidos em fevereiro

nascidos em fevereiro 15 de abril: nascidos em março e abril

nascidos em março e abril 15 de maio: nascidos em maio e junho

nascidos em maio e junho 16 de junho: nascidos em julho e agosto

nascidos em julho e agosto 15 de julho: nascidos em setembro e outubro

nascidos em setembro e outubro 15 de agosto: nascidos em novembro e dezembro

Os valores estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025. Quem perder esse prazo precisará solicitar diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Como consultar se tem direito ao abono?

Existem algumas formas de verificar se o benefício está disponível para saque:

Carteira de Trabalho Digital: no aplicativo, basta acessar a aba Benefícios , selecionar Abono Salarial e clicar em Pagamentos .

no aplicativo, basta acessar a aba , selecionar e clicar em . Portal GOV.BR: o site permite a consulta pelo login da conta, na seção de benefícios sociais.

o site permite a consulta pelo login da conta, na seção de benefícios sociais. Central Alô Trabalho (telefone 158): atendimento gratuito, funcionando de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Verifique se você tem direito e aproveite essa oportunidade. Se conhece alguém que pode receber, compartilhe essa informação. O abono salarial pode ser uma ajuda importante no orçamento de muitas famílias.