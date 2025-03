BPC EM RISCO? Novas regras podem prejudicar beneficiários; veja o que está acontecendo

O BPC segue garantindo assistência a idosos e pessoas com deficiência. Confira as regras confirmadas e saiba como evitar boatos sobre o benefício.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio financeiro que atende idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência.

Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e executado pelo INSS, o programa garante um salário mínimo mensal para quem atende aos critérios estabelecidos.

Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Apesar das regras claras, informações falsas sobre cortes e mudanças no BPC têm circulado, causando preocupação entre os beneficiários.

Notícias falsas sobre cortes no BPC têm preocupado beneficiários. Veja o que realmente está acontecendo e entenda as regras atualizadas do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Fake news sobre o BPC: o que é verdade e o que é mentira?

Nos últimos meses, boatos sobre supostos cortes e mudanças nas regras do BPC se espalharam pelas redes sociais. Veja o que realmente está acontecendo:

Verdadeiro: Os critérios de elegibilidade permanecem os mesmos. Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que atendam aos requisitos continuam recebendo o benefício.

Os critérios de elegibilidade permanecem os mesmos. Falso: O governo não tem planos de cortar o BPC ou limitar sua concessão. A legislação vigente segue garantindo o pagamento para quem tem direito.

Confira também:

Atualização cadastral no BPC

Outro assunto que gerou dúvidas foi a necessidade de atualizar o cadastro para manter o benefício ativo. Muitas pessoas receberam mensagens informando que seria necessário comparecer ao INSS para não perder o auxílio.

Falso: Não é obrigatório ir até uma agência do INSS para realizar a atualização cadastral.

Não é obrigatório ir até uma agência do INSS para realizar a atualização cadastral. Verdadeiro: A atualização pode ser feita online, pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Caso o benefício seja bloqueado por falta de atualização, o desbloqueio pode ser feito de forma simples. Basta:

Ligar para a Central 135

Ir até uma agência do INSS

Após a solicitação, o pagamento será retomado em até 72 horas, e o beneficiário terá 30 dias para regularizar a situação no CRAS.

Renda familiar e cálculo do benefício

Muitas pessoas também ficaram preocupadas com boatos sobre mudanças no cálculo da renda familiar, que poderiam dificultar a concessão do benefício.

Falso: Parentes que moram em outra residência não são considerados no cálculo da renda.

Parentes que moram em outra residência não são considerados no cálculo da renda. Verdadeiro: Apenas pessoas que vivem sob o mesmo teto são incluídas na análise, como companheiro(a), pais, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, além de menores sob tutela.

Pessoas com deficiência e o direito ao BPC

Outra informação errada que circulou dizia que pessoas com deficiência leve perderiam o direito ao BPC.

Falso: Pessoas com deficiência de grau leve não perderão o benefício.

Pessoas com deficiência de grau leve não perderão o benefício. Verdadeiro: O Presidente da República vetou uma proposta que restringiria o BPC apenas para pessoas com deficiência grave ou moderada. Assim, os critérios continuam os mesmos, garantindo que quem tem deficiência leve e atende aos requisitos de renda possa continuar recebendo o benefício.

Como se proteger contra fake news sobre o BPC?

Com tantas informações falsas circulando, é importante verificar sempre as fontes oficiais antes de acreditar em qualquer notícia. Algumas dicas para evitar fake news incluem:

Conferir a fonte da informação antes de compartilhar

antes de compartilhar Consultar os sites oficiais do governo para confirmar qualquer mudança

para confirmar qualquer mudança Desconfiar de notícias alarmistas ou sensacionalistas

Verificar a data da publicação, pois algumas informações antigas podem ser divulgadas como se fossem recentes

Os canais oficiais para acompanhar informações sobre o BPC são:

Site do INSS

Site do Ministério do Desenvolvimento Social

Central de Atendimento 135

Acompanhar as atualizações oficiais evita desinformação e garante que os beneficiários continuem recebendo o que têm direito sem preocupações desnecessárias.