Bolsa Família pode ser cancelado? Saiba o que pode levar à exclusão do programa

O Bolsa Família tem novas regras para 2025. Veja quem pode perder o benefício, os critérios de exclusão e como garantir a continuidade do pagamento.

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, garantindo suporte financeiro para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com as novas diretrizes para 2025, é essencial que os beneficiários estejam atentos às mudanças para evitar a exclusão do programa.

Neste ano, algumas regras foram atualizadas, e compreender esses critérios pode garantir a continuidade do benefício. Quem não seguir as exigências pode ter o pagamento bloqueado ou até ser excluído do programa.

Beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos às novas regras. Saiba como evitar o bloqueio e manter o direito ao benefício neste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Bolsa Família em 2025?

Para continuar recebendo o benefício, a renda mensal por pessoa da família não pode ultrapassar R$ 218. Além disso, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e manter os dados sempre atualizados.

Além da renda, os beneficiários devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

Manter a carteira de vacinação das crianças atualizada .

. Garantir que os filhos tenham frequência escolar mínima exigida .

. Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.

O não cumprimento dessas regras pode gerar advertências, bloqueios e até mesmo a exclusão do Bolsa Família.

Confira também:

Motivos que podem levar à exclusão do Bolsa Família

Muitas famílias perdem o benefício por falta de atualização dos dados no Cadastro Único ou por ultrapassar o limite de renda permitido. Além disso, existem outras situações que podem resultar na exclusão do programa:

Informações falsas ou omissão de dados no Cadastro Único . O governo realiza cruzamento de dados para identificar irregularidades.

. O governo realiza cruzamento de dados para identificar irregularidades. Candidatos eleitos em 2024 , como prefeitos e vereadores, não podem continuar recebendo o Bolsa Família.

, como prefeitos e vereadores, não podem continuar recebendo o Bolsa Família. Descumprimento das condicionalidades do programa, como baixa frequência escolar dos filhos ou ausência em consultas médicas obrigatórias.

É fundamental que as famílias estejam atentas às regras para evitar surpresas e a perda do benefício.

Como manter o Bolsa Família em 2025?

Para evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício, os beneficiários devem seguir algumas recomendações:

Atualizar o Cadastro Único sempre que houver mudanças na família , como nascimento de filhos, mudança de endereço ou nova renda.

, como nascimento de filhos, mudança de endereço ou nova renda. Acompanhar a renda familiar , garantindo que ela permaneça dentro do limite estabelecido.

, garantindo que ela permaneça dentro do limite estabelecido. Manter a vacinação das crianças em dia e garantir que frequentem a escola regularmente .

. Gestantes devem seguir o acompanhamento pré-natal, comparecendo às consultas exigidas pelo programa.

O governo reforça a importância de seguir todas as diretrizes para garantir que o Bolsa Família continue a beneficiar quem realmente precisa.