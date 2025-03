Bancos aceitam mudança na antecipação do FGTS; veja como isso pode te afetar

O modelo de antecipação do saque-aniversário do FGTS pode mudar. Veja o que está em discussão e como isso pode impactar o acesso ao crédito.

Os principais bancos do Brasil estão abertos a um novo modelo de antecipação do saque-aniversário do FGTS. Essa proposta prevê um prazo máximo de cinco anos para a antecipação dos valores, o que pode trazer mudanças no acesso ao crédito para os trabalhadores.

Atualmente, quem opta pelo saque-aniversário pode solicitar empréstimos usando o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia.

No entanto, as regras permitem que os bancos estabeleçam prazos de pagamento de até 20 anos. Com a nova proposta, esse tempo seria reduzido, garantindo maior controle sobre os recursos.

A proposta para limitar a antecipação do FGTS pode afetar milhões de trabalhadores. Entenda o que pode mudar e o que isso significa para você. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Mudanças na antecipação do saque-aniversário

Hoje, os trabalhadores que antecipam o saque-aniversário pagam juros que podem chegar a 1,8% ao mês, conforme regulamentação do Conselho Curador do FGTS.

Caso a mudança seja aprovada pelo Congresso Nacional, os contratos de antecipação terão um limite máximo de cinco anos.

A Caixa Econômica Federal divulgou que, entre 2020 e 2024, foram movimentados R$ 77 bilhões em operações ligadas ao saque-aniversário.

Apenas em 2023, esse valor foi de R$ 32 bilhões. Se o modelo atual continuar, a expectativa é que o total chegue a R$ 116 bilhões nos próximos anos.

Como funciona o saque-aniversário atualmente?

Os trabalhadores que escolhem o saque-aniversário podem retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.

Além disso, eles podem antecipar esse valor por meio de empréstimos oferecidos pelos bancos, que utilizam o saldo do FGTS como garantia.

Atualmente, as instituições financeiras têm liberdade para definir os prazos, podendo oferecer empréstimos com duração entre 15 e 20 anos. No entanto, caso a nova regra seja aprovada, o prazo máximo será reduzido para cinco anos.

Até o final de 2024, estima-se que 37,2 milhões de trabalhadores terão aderido ao saque-aniversário, sendo que 24,5 milhões já utilizaram a antecipação do FGTS como garantia para empréstimos.

Como a mudança pode afetar os trabalhadores?

A nova regra pode trazer mudanças na oferta de crédito, já que os bancos precisarão se adaptar ao novo limite de tempo. Com um prazo menor, os juros e as condições dos empréstimos podem ser ajustados, afetando diretamente quem pretende antecipar o saque-aniversário.

Além disso, o FGTS é uma fonte de financiamento para projetos habitacionais, e qualquer alteração na sua estrutura pode ter reflexos no setor da construção civil. Isso pode impactar programas de moradia que utilizam recursos do FGTS, como o Minha Casa, Minha Vida.

O que esperar nos próximos meses?

Para que a nova regra entre em vigor, o projeto ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, quem já contratou a antecipação do saque-aniversário ou pretende fazer isso deve acompanhar as mudanças e avaliar as novas condições.

Manter-se informado é essencial para entender como essa alteração pode influenciar as finanças pessoais. Quem já aderiu ao saque-aniversário ou pensa em solicitar a antecipação deve avaliar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão.