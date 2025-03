ALERTA NO INSS! Nova regra muda prazo para pagar empréstimo consignado

Uma nova mudança no INSS pode ajudar beneficiários que possuem empréstimos consignados. Veja como isso pode impactar seu bolso e melhorar o pagamento das parcelas.

Uma nova regra trouxe mudanças para aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Agora, quem tem empréstimo consignado pode parcelar a dívida em até 96 meses, o equivalente a 8 anos. Isso dá mais tempo para organizar o orçamento e pagar as parcelas sem tanta dificuldade.

A medida foi confirmada pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso, os beneficiários ganham mais liberdade para administrar o dinheiro.

Esse ajuste na regra é importante porque há mais de 16 milhões de contratos ativos de empréstimos consignados. Com prazos maiores, o pagamento pode ficar mais leve no dia a dia.

Aposentados e pensionistas agora têm mais tempo para quitar empréstimos consignados. Entenda o que muda e como essa nova regra pode ajudar no orçamento.

Beneficiários terão condições parecidas com servidores públicos

Com essa mudança, as regras do consignado para segurados do INSS ficam mais parecidas com as aplicadas aos servidores públicos.

Isso significa que mais pessoas poderão renegociar as parcelas e pagar valores menores por mês. Além disso, a nova regra vale para diferentes tipos de crédito consignado, como o tradicional, o cartão consignado e o cartão consignado de benefício.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, explicou que o objetivo da mudança é diminuir as dificuldades financeiras de quem depende do benefício.

Segundo ele, esse novo prazo pode ajudar muita gente a equilibrar o orçamento. Para muitas famílias, a parcela do consignado representa um compromisso mensal pesado, e o aumento do prazo pode dar mais fôlego para o planejamento financeiro.

Parcelas menores sem estimular novas dívidas

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, garantiu que a mudança não tem o objetivo de incentivar novas dívidas.

A ideia é apenas permitir que as pessoas paguem valores menores por mês, sem precisar recorrer a novos empréstimos para cobrir despesas antigas. Quando as parcelas são mais baixas, há menos risco de inadimplência e menos necessidade de renegociação.

Atualmente, os segurados do INSS podem usar até 35% do benefício para empréstimos consignados. Além disso, existe um limite extra de 5% para o cartão consignado.

Com a nova regra, fica mais fácil organizar o orçamento e evitar o aperto financeiro no fim do mês. Para quem já tem um contrato ativo, vale a pena conferir as condições e ver se essa mudança pode trazer vantagens.

A nova regra traz mais tranquilidade para milhões de beneficiários, permitindo que eles ajustem suas finanças sem precisar cortar outras despesas importantes.

Se você faz parte desse grupo, vale a pena se informar e entender melhor as opções disponíveis. Esse pode ser o momento ideal para colocar as contas em ordem.

Se conhece alguém que pode se beneficiar dessa novidade, compartilhe essa informação. A mudança pode ajudar muitas pessoas a melhorarem a situação financeira.