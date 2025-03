Saque-aniversário do FGTS já começou; veja como consultar saldo e fazer o resgate

O saque-aniversário do FGTS já está disponível para trabalhadores nascidos no primeiro trimestre. Veja como calcular o valor e confira o calendário atualizado.

O saque-aniversário do FGTS já está disponível para os trabalhadores que nasceram em janeiro, fevereiro e março.

Essa modalidade permite o acesso anual a uma parte do saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao contrário do saque-rescisão, que libera o saldo integral em casos de demissão sem justa causa, o saque-aniversário permite retiradas anuais, garantindo mais flexibilidade no acesso aos recursos.

Trabalhadores já podem sacar parte do saldo do FGTS pelo saque-aniversário. Veja as datas do calendário de 2025 e aprenda a calcular quanto retirar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao saque-aniversário?

Podem optar pelo saque-aniversário todos os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS. Isso inclui:

Trabalhadores do setor privado .

. Empregados domésticos .

. Servidores públicos regidos pela CLT.

Não há exigência de tempo mínimo de serviço ou de valor mínimo de saldo para aderir à modalidade. No entanto, é necessário que o trabalhador manifeste sua escolha pelo saque-aniversário.

Importante: Quem opta pelo saque-aniversário e for demitido sem justa causa não poderá sacar o saldo total do FGTS. Apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo será disponibilizada.

Trabalhadores temporários, intermitentes e safristas também podem aderir, desde que possuam saldo disponível no fundo.

Veja também:

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2025

O governo divulgou o calendário do saque-aniversário para 2025, permitindo que os trabalhadores planejem o melhor momento para resgatar os valores.

Datas de saque por mês de nascimento:

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025.

2 de janeiro a 31 de março de 2025. Nascidos em fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025.

3 de fevereiro a 30 de abril de 2025. Nascidos em março: 3 de março a 30 de maio de 2025.

3 de março a 30 de maio de 2025. Nascidos em abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025.

1º de abril a 30 de junho de 2025. Nascidos em maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025.

2 de maio a 31 de julho de 2025. Nascidos em junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025.

2 de junho a 29 de agosto de 2025. Nascidos em julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025.

1º de julho a 30 de setembro de 2025. Nascidos em agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025.

1º de agosto a 31 de outubro de 2025. Nascidos em setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025.

1º de setembro a 28 de novembro de 2025. Nascidos em outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025.

1º de outubro a 30 de dezembro de 2025. Nascidos em novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026.

3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026. Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026.

Os trabalhadores devem ficar atentos às datas, pois os saques não são acumulativos. Quem não retirar o valor dentro do período determinado perde o direito de acesso à quantia naquele ano.

Como calcular o valor disponível para o saque-aniversário?

O cálculo do saque-aniversário considera uma alíquota percentual sobre o saldo total do FGTS, além de uma parcela adicional fixa, dependendo da faixa de saldo disponível.

Tabela de cálculo do saque-aniversário:

Faixa de saldo (R$) Alíquota Parcela adicional (R$) Até 500,00 50% – 500,01 a 1.000,00 40% 50,00 1.000,01 a 5.000,00 30% 150,00 5.000,01 a 10.000,00 20% 650,00 10.000,01 a 15.000,00 15% 1.150,00 15.000,01 a 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,00 5% 2.900,00

Exemplo de cálculo do saque-aniversário

Um trabalhador que possui R$ 8.000 no FGTS se enquadra na faixa de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00, onde a alíquota é 20% e a parcela adicional é R$ 650.

Cálculo:

(R$ 8.000 x 20%) + R$ 650 = R$ 2.250.

Esse trabalhador poderá sacar R$ 2.250 no saque-aniversário.

O cálculo considera o saldo total de todas as contas do FGTS do trabalhador, incluindo empregos atuais e anteriores. O valor obtido representa o máximo que pode ser retirado a cada ano.