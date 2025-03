Novo pagamento do Pé-de-Meia será realizado nesta semana?

O programa Pé-de-Meia oferece incentivos financeiros para estudantes do ensino médio. Veja quem tem direito, como funciona o pagamento e as datas do calendário.

O programa Pé-de-Meia foi criado pelo governo federal para ajudar estudantes do ensino médio a permanecerem na escola e concluírem essa etapa da educação.

A iniciativa oferece incentivos financeiros aos jovens, garantindo um suporte extra para evitar a evasão escolar. Quem cumprir os requisitos do programa pode receber até R$ 1.200, incluindo um bônus para aqueles que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Mas será que um novo pagamento será feito nesta semana? Confira os detalhes e veja se você tem direito ao benefício.

Alunos do ensino médio podem receber até R$ 1.200 com o programa Pé-de-Meia. Confira os requisitos, o calendário de pagamentos e como acessar os valores. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode participar do programa?

O Pé-de-Meia atende aproximadamente quatro milhões de estudantes matriculados em escolas públicas, o que representa cerca de 60% dos alunos do ensino médio.

O objetivo principal é reduzir a evasão escolar, oferecendo condições financeiras para que os jovens permaneçam na escola. Para ser beneficiado pelo programa, o estudante precisa:

Estar matriculado no ensino médio público

Fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Manter frequência escolar e bom desempenho acadêmico

O público-alvo são jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que muitas vezes enfrentam dificuldades para seguir nos estudos.

O incentivo financeiro possibilita que mais alunos concluam essa etapa e ampliem suas oportunidades no mercado de trabalho.

Confira também:

Como funciona o pagamento do Pé-de-Meia?

Os pagamentos são feitos de forma escalonada e estão condicionados ao desempenho escolar, à frequência e à participação em avaliações nacionais.

Pagamento mensal

Os estudantes recebem R$ 200 por mês, que podem ser sacados a qualquer momento. O valor é destinado a despesas como transporte, alimentação e materiais escolares.

Incentivo anual

Ao final do ano letivo, o estudante aprovado recebe R$ 1.000 em uma conta poupança. O dinheiro só pode ser acessado após a conclusão do ensino médio, funcionando como um incentivo adicional para evitar a desistência dos estudos.

Bônus do Enem

Quem participa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebe um bônus extra de R$ 200, aumentando a motivação para realizar a prova.

Situações especiais no pagamento

O programa prevê algumas regras para casos específicos, garantindo que os alunos tenham acesso ao benefício quando atenderem aos critérios exigidos.

Estudantes que ainda não concluíram o ano letivo de 2024

Os pagamentos serão feitos assim que a aprovação for registrada pela escola.

Parcelas bloqueadas

Se um aluno teve pagamentos bloqueados no ano anterior, os valores podem ser liberados nos meses seguintes, desde que ele cumpra todas as exigências do programa.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos referentes ao incentivo do Enem e à conclusão do ensino médio ocorreram nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro. O cronograma seguiu a seguinte ordem:

Para quem concluiu o ensino médio em 2024

25 de fevereiro: pagamento para nascidos entre janeiro e junho

26 de fevereiro: pagamento para nascidos entre julho e dezembro

Para alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio

27 de fevereiro: pagamento para todos os estudantes, independentemente do mês de nascimento

Para que o pagamento referente à conclusão do ano letivo seja efetuado, o aluno precisa ter sido aprovado.

Como acessar os valores do Pé-de-Meia?

O acesso ao benefício varia conforme a idade do estudante.

Menores de 18 anos

Para utilizar os valores, é necessário que um responsável legal faça a autorização. Isso pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo Caixa Tem

Presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal

Maiores de 18 anos

Estudantes que já completaram 18 anos podem movimentar o dinheiro diretamente, sem necessidade de autorização adicional.

O próximo ciclo de pagamentos está previsto para começar no dia 31 de março. Os estudantes devem acompanhar as datas para garantir o recebimento dos valores conforme o calendário.