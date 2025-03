BOA NOTÍCIA! INSS confirma pagamento do 13º salário em 2025

O 13º salário do INSS já tem previsão de pagamento. Veja quem tem direito, valores e datas para receber o benefício.

O 13º salário do INSS é um benefício anual concedido a milhões de segurados, funcionando como uma espécie de 14º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários.

Nos últimos anos, o governo tem antecipado esse pagamento, o que ajuda a movimentar a economia e proporciona um reforço no orçamento de muitas famílias.

Se você recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou auxílio-acidente, pode contar com esse valor extra. No entanto, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º, já que esse benefício segue regras específicas.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O 13º salário é pago para todos os segurados que recebem benefícios previdenciários ao longo do ano. Isso inclui:

Aposentados do INSS

Pensionistas (quem recebe pensão por morte)

(quem recebe pensão por morte) Beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão

A quantia recebida varia conforme o tempo que a pessoa recebeu o benefício durante o ano. Quem recebeu o INSS durante todos os 12 meses tem direito ao valor integral. Já aqueles que começaram a receber em um período posterior receberão o valor proporcional ao tempo de benefício.

Como é calculado o valor do 13º salário do INSS?

O cálculo leva em conta o valor do benefício mensal. Para quem recebe um salário mínimo, o 13º salário será equivalente a esse valor. Em 2025, o salário mínimo está fixado em R$ 1.518, e esse será o valor pago integralmente para os segurados nessa faixa.

Para quem recebe acima do salário mínimo, o pagamento segue os mesmos critérios, podendo atingir o teto do INSS, que em 2025 é de R$ 8.157,41.

O pagamento ocorre em duas parcelas:

Primeira parcela : Equivalente a 50% do valor total do 13º e não tem descontos.

: Equivalente a do 13º e não tem descontos. Segunda parcela: Inclui possíveis descontos de Imposto de Renda, dependendo da faixa salarial do beneficiário.

Quando será pago o 13º salário do INSS em 2025?

Embora o governo ainda não tenha divulgado o calendário oficial, a expectativa é que o pagamento siga o mesmo modelo dos anos anteriores, com a primeira parcela liberada entre abril e maio e a segunda parcela entre maio e junho.

Os segurados podem acompanhar a liberação dos valores por meio dos canais oficiais do INSS, como:

Aplicativo Meu INSS , disponível para Android e iOS

, disponível para Android e iOS Site oficial do INSS

Atendimento pelo telefone 135

Calendário de pagamento do 13º salário do INSS em 2025 (previsão)

O pagamento segue o mesmo cronograma dos benefícios do INSS, organizado conforme o dígito final do Número do Benefício (NB). Confira as datas previstas:

Primeira parcela (abril ou maio de 2025)

Final 1 e 6 : 25 de abril

: 25 de abril Final 2 e 7 : 26 de abril

: 26 de abril Final 3 e 8 : 29 de abril

: 29 de abril Final 4 e 9 : 30 de abril

: 30 de abril Final 5 e 0: 2 de maio

Segunda parcela (maio ou junho de 2025)

Final 1 e 6 : 24 de maio

: 24 de maio Final 2 e 7 : 27 de maio

: 27 de maio Final 3 e 8 : 28 de maio

: 28 de maio Final 4 e 9 : 29 de maio

: 29 de maio Final 5 e 0: 31 de maio

As datas oficiais podem ser divulgadas nas próximas semanas pelo INSS.

Como consultar o 13º salário do INSS?

Os beneficiários podem verificar as informações sobre o pagamento do 13º salário diretamente nos canais do INSS.

Aplicativo Meu INSS : Permite consultar valores, datas de pagamento e detalhes do benefício.

: Permite consultar valores, datas de pagamento e detalhes do benefício. Site oficial do INSS ( https://www.meu.inss.gov.br/ ) : Consulta rápida sobre extratos e informações do benefício.

: Consulta rápida sobre extratos e informações do benefício. Telefone 135: Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Dicas para utilizar o 13º salário do INSS de forma planejada

O 13º salário pode ser um reforço importante no orçamento. Para aproveitar melhor esse dinheiro, vale considerar algumas estratégias:

Quitar dívidas : Caso tenha pendências financeiras, priorize o pagamento de juros altos, como cartão de crédito e empréstimos.

: Caso tenha pendências financeiras, priorize o pagamento de juros altos, como cartão de crédito e empréstimos. Reservar para despesas fixas : Use o valor extra para cobrir contas anuais, como IPVA, IPTU e seguros.

: Use o valor extra para cobrir contas anuais, como IPVA, IPTU e seguros. Investir em saúde e bem-estar : Quem precisa de consultas médicas, exames ou medicamentos pode destinar parte do benefício para essas despesas.

: Quem precisa de consultas médicas, exames ou medicamentos pode destinar parte do benefício para essas despesas. Criar uma reserva de emergência: Separar um valor para imprevistos garante mais segurança financeira.

Manter-se informado sobre o 13º salário do INSS é essencial para planejar o uso desse dinheiro da melhor forma.