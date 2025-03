Qual será a data do próximo pagamento do Auxílio Gás?

O Auxílio Gás será pago em abril para beneficiários do CadÚnico. Veja as datas do pagamento, os critérios para receber e como sacar o benefício.

O Auxílio Gás é um benefício criado pelo governo federal para ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha.

Em 2025, muitos beneficiários aguardam informações sobre os pagamentos, especialmente com a aproximação do mês de abril.

Esse programa foi desenvolvido para reduzir o impacto do alto custo do gás no orçamento doméstico das famílias mais vulneráveis. O benefício é pago a cada dois meses, garantindo que essas pessoas tenham condições de manter suas necessidades básicas.

Famílias de baixa renda já podem conferir o calendário do Auxílio Gás para abril de 2025. Veja quem tem direito e como garantir o pagamento.

Como funciona o Auxílio Gás?

O programa tem como objetivo garantir que famílias em situação de vulnerabilidade consigam comprar botijões de gás de 13 kg sem comprometer outras despesas essenciais.

Valor do benefício

O valor do Auxílio Gás é calculado com base na média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg. Para 2025, o governo determinou que o pagamento cobrirá 100% do valor médio do produto, garantindo um suporte direto para essas famílias.

Frequência dos pagamentos

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses, totalizando seis parcelas ao longo do ano. Dessa forma, as famílias beneficiadas podem contar com essa ajuda financeira em períodos regulares.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O programa é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios de renda estabelecidos.

Os requisitos para receber o Auxílio Gás são:

Estar cadastrado no CadÚnico

Ter renda per capita de até meio salário mínimo

Ser beneficiário do Bolsa Família (prioridade no pagamento)

Mulheres vítimas de violência doméstica sob medida protetiva têm prioridade no recebimento

Como se cadastrar no Auxílio Gás?

As famílias que ainda não estão cadastradas no CadÚnico devem realizar a inscrição em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento social do município.

A atualização do cadastro deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver mudanças no endereço, composição familiar ou renda. Após a inscrição ou atualização, o governo faz uma análise dos dados para verificar a elegibilidade da família para o Auxílio Gás.

Formas de pagamento do Auxílio Gás

O governo oferece diferentes formas de pagamento para facilitar o acesso ao benefício.

Conta Poupança Social Digital

A principal forma de recebimento é através da Conta Poupança Social Digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. A conta é aberta automaticamente para os beneficiários.

Conta corrente ou poupança

Quem já tem uma conta na Caixa Econômica Federal pode optar por receber o Auxílio Gás diretamente nessa conta.

Saque em dinheiro

O benefício pode ser sacado nas agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão social.

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás em 2025

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás foi estruturado para coincidir com as datas do Bolsa Família. O segundo pagamento do ano está previsto para abril de 2025.

Datas de pagamento do Auxílio Gás em abril de 2025

NIS final 1 – 15 de abril

– 15 de abril NIS final 2 – 16 de abril

– 16 de abril NIS final 3 – 17 de abril

– 17 de abril NIS final 4 – 22 de abril

– 22 de abril NIS final 5 – 23 de abril

– 23 de abril NIS final 6 – 24 de abril

– 24 de abril NIS final 7 – 25 de abril

– 25 de abril NIS final 8 – 28 de abril

– 28 de abril NIS final 9 – 29 de abril

– 29 de abril NIS final 0 – 30 de abril

Os beneficiários devem acompanhar as datas e garantir que cumprem todos os critérios exigidos para receber o benefício.