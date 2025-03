Confira as novas regras do Bolsa Família e descubra se sua família pode receber

O Bolsa Família passou por atualizações. Veja quem tem direito, como calcular a renda per capita e como garantir o benefício em 2025.

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, garantindo um suporte financeiro para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

O benefício permite acesso a itens básicos como alimentação, saúde e educação, sendo um importante auxílio para quem precisa complementar a renda familiar.

Nos últimos anos, o programa passou por atualizações nas regras de elegibilidade e nos valores pagos, o que gerou dúvidas entre os beneficiários. Para entender melhor as novas diretrizes, é importante saber como funciona a renda per capita, critério principal para definir quem pode receber o auxílio.

Com mudanças no Bolsa Família, famílias precisam entender as novas regras para continuar recebendo. Saiba como calcular sua renda e confira os critérios de elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a renda per capita no Bolsa Família?

A renda per capita é calculada a partir da divisão do total de renda da família pelo número de pessoas que moram no mesmo domicílio. Atualmente, para ter direito ao Bolsa Família, a renda por pessoa não pode ultrapassar R$ 218 por mês.

Isso significa que, mesmo que uma família tenha uma renda total relativamente alta, ainda pode ser elegível ao benefício caso tenha muitos membros.

Exemplo:

Se uma família recebe quatro salários mínimos, a renda total precisa ser dividida pelo número de pessoas na casa. Se, após essa divisão, o valor por pessoa for inferior a R$ 218, o benefício será mantido. Caso contrário, a família pode perder o direito ao programa.

Como o número de membros da família influencia no benefício?

Quanto mais pessoas vivem na mesma casa, maiores são as chances de a renda per capita ficar abaixo do limite de R$ 218. Isso acontece porque o valor recebido é dividido entre mais integrantes.

Por exemplo:

Uma família com cinco pessoas e uma renda de três salários mínimos pode ultrapassar o limite e não ter direito ao benefício.

pode ultrapassar o limite e não ter direito ao benefício. Já uma família com 15 integrantes, mesmo com uma renda maior, pode continuar recebendo o auxílio, pois o valor da divisão será menor que R$ 218 por pessoa.

O que acontece se a renda ultrapassar o limite de R$ 218?

Caso a renda por pessoa supere R$ 218, mas permaneça abaixo de R$ 706, a família ainda pode contar com o Bolsa Família por meio da Regra de Proteção.

Esse mecanismo garante que o benefício não seja cortado imediatamente. Em vez disso, a família recebe metade do valor por um período de até dois anos, permitindo uma transição mais suave para quem conseguiu uma melhora na renda.

Após esse período, caso a renda continue acima do limite estabelecido, a família será desligada do programa.

Outros requisitos para receber o Bolsa Família

Além da renda per capita, outros critérios devem ser atendidos para manter o benefício ativo.

Frequência escolar

A presença na escola é obrigatória para crianças e adolescentes da família. As regras são as seguintes:

Crianças de até seis anos precisam ter pelo menos 60% de frequência nas aulas.

precisam ter pelo menos nas aulas. Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem comparecer a pelo menos 75% das aulas no mês.

O descumprimento dessa exigência pode levar a advertências e até ao bloqueio do benefício.

Vacinação em dia

O Bolsa Família também exige que todas as crianças da casa tenham o calendário de vacinação atualizado. Isso garante que os pequenos estejam protegidos contra doenças e que a família continue recebendo o auxílio normalmente.

Acompanhamento pré-natal

Gestantes cadastradas no programa devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente. O objetivo é garantir um desenvolvimento saudável do bebê e o bem-estar da mãe durante a gravidez.

Como consultar e manter o Bolsa Família ativo?

Para verificar se a família está dentro das regras do Bolsa Família, é possível fazer a consulta pelos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família (disponível para Android e iOS).

(disponível para Android e iOS). Portal Gov.br , acessando com login e senha.

, acessando com login e senha. Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) .

. Atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Além disso, é fundamental manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). Qualquer mudança na composição familiar ou na renda precisa ser informada para evitar bloqueios ou cancelamento do benefício.